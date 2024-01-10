'Исчезнут навсегда': как избавиться от мышей в доме с помощью корицы и чеснока

Есть несколько простых домашних методов, которые можно использовать, чтобы отпугнуть четвероногих грызунов.

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Как отпугнуть мышей из дома / коллаж: Главред, фото: pexels

В зимний период, в январе, крыс и мышей больше, из-за сильного похолодания на улице. Это может привести к тому, что дома они будут грызть электрические провода, повредят мебель и возникнут неприятные запахи.

Существует много способов, как отпугнуть грызунов. Специалист рассказал, что масло мяты перечной, корицы и зубчики чеснока - это лишь некоторые элементы, которые могут предотвратить их присутствие, не нанося вреда мышам, передает издание Mirror.

У большинства людей в доме есть чеснок, и его характерный сильный запах поможет отпугнуть крыс и мышей, поэтому стоит разложить зубчики чеснока у входа.

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Грызуны ненавидят запах свежей перечной мяты, поэтому домочадцы должны смочить мятное масло на ватном диске и протереть им все точки входа от двери до окна, чтобы мыши не вошли в дом.

Мыши также боятся запаха корицы. Используйте тот же метод с ватным тампоном или распылите аромат вокруг любых возможных точек входа.

"Основные предметы домашнего обихода, такие как чеснок и перечная мята, являются одними из способов предотвратить появление четвероногих грызунов. Герметизация точек входа и плотно закрытость всех сладких предметов также эффективно предотвращают их проникновение в дом", - отметил эксперт.

Он также советует заделывать небольшие отверстия в стенах, ведь это могут быть вероятные входы для крыс и мышей.

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