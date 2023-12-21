"Они это ненавидят": строитель назвал натуральный ингредиент, который отпугивает мышей

Ловушки от грызунов спасают не всегда, но есть средство, которого грызуны боятся как огня.

https://glavred.info/life/oni-eto-nenavidyat-stroitel-nazval-naturalnyy-ingredient-kotoryy-otpugivaet-myshey-10526858.html Ссылка скопирована

Строитель назвал натуральный ингредиент, который отпугивает мышей / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Если у вас когда-либо была проблема с крысами или мышами в вашем доме, вы знаете, насколько это может быть неприятно, и что важно сделать все, чтобы избавиться от них.

Также мы ранее писали, что дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома. Он описал запахи, которые могут отпугнуть вредителей от вашего уютного дома.

Ловушки от грызунов спасают не всегда, но есть средство, которого грызуны боятся как огня, пишет Mirror.

видео дня

Эксперт в строительной сфере поделился своими главными советами о том, как предотвратить проникновение мышей и крыс в ваш дом.

"Попробуйте оставить ватные шарики с 8-10 каплями эфирного масла мяты перечной в углу комнаты или рядом с предполагаемыми точками входа (вам нужно будет обновлять их каждые пару дней или около того)", - советует он.

Поскольку крысы и мыши обладают хорошо настроенным обонянием, перечная мята будет очень неприятной для них - они ненавидят этот запах.

Масло мяты перечной можно найти в интернете, в магазинах красоты и здоровья, а также в аптеках. Эфирное масло мяты перечной в среднем стоит всего 40 гривен.

Цены на перечную мяту в Украине / Скриншот: tabletki.ua

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.