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Дезинсектор рассказал, чем изгнать крыс и мышей из дома

Сергей Кущ
3 декабря 2023, 16:15
Есть несколько ароматов, которые грызуны просто не выносят.
Дезинсектор дал совет, как изгнать крыс из дома
Дезинсектор дал совет, как изгнать крыс из дома / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Дезинсектор раскрыл простой лайфхак, который может помочь изгнать мышей и крыс из вашего дома

Георгиос Ликопулос, дезинсектор из Fantastic Pest Control, описал запахи, которые могут отпугнуть вредителей от вашего уютного дома, пишет Express.

Какой запах не любят мыши?

По словам эксперта, цитронелла, перечная мята и эвкалипт — растения, которые не любят грызуны. Вы можете сделать свой дом менее привлекательным для них, используя эфирные масла или растения с похожими запахами.

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Как быстро и эффективно избавиться от мышей?

"Бросьте ватные шарики в масло перечной мяты, чтобы они пропитались. Размоченные ватные шарики следует помещать в места, которые, как известно, часто посещают крысы", - говорит эксперт.

Он уточнил, что запах ватных шариков со временем может выветриться, поэтому не забывайте часто их обновлять. Дезинсектор также советует разместить шарики ближе к холодильнику и кухонным шкафам.

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мыши крыса лайфхак интересные новости
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