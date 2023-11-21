'Убегут навсегда': как избавиться от мышей с помощью черного перца и лаврового листа

Что реально помогает от мышей и как навсегда избавиться от них - это вопрос каждого, кто хотя бы раз сталкивался с этой проблемой. От грызунов трудно избавиться в доме, однако, можно найти действенный метод, который поможет эффективно избавиться от вредителей.
Садовница Татьяна в своем Youtube-канале поделилась действенными методами борьбы с грызунами. Она рассказала о том, что больше всего привлекает мышей и о различных способах их уничтожения.
Как избавиться от мышей в доме народными средствами
Интересный метод, как с помощью молотого черного перца избавиться от вредителей. Известно, что перец имеет резкий и сильный запах, который мыши вообще не переносят. Стоит обильно рассыпать черный молотый перец в месте, где вероятно живут мыши. Во время дыхания мыши почувствуют резкий запах и поймут, что стоит убегать.
Лавровый лист также может помочь в борьбе с мышами. Лавровые листья нравятся грызунам и они охотно его съедят, однако, после этого в их организме будет выделяться специальное вещество, которое чрезвычайно токсично для мышей.
Если вам известно, где завелись мыши, то стоит заделать дырки специальным пенопластом и металлическими решетками с мелкими дырками. Таким образом, грызуны не смогут снова проникнуть в ваш дом.
Какой запах не переносят мыши
Нашатырный спирт чрезвычайно страшен для мышей и отпугивает их своим резким запахом. Чтобы действенно избавиться от грызунов, стоит растворить 2-2,5 чашки нашатырного спирта и 200 мл воды. К этому раствору рекомендуется добавить 2-3 ложки порошка для стирки. Будьте осторожны в использовании такого метода и расставляйте средство только в недоступных для детей и животных местах.
Известно, что грызуны также не любят запах мяты. Так что можно воспользоваться эссенцией мяты - это действенно повлияет на мышей. Нужно лишь вымочить несколько ватных шариков в эссенции из мяты, а потом стоит разложить их по периметру дома.
Смотрите видео о том, как эффективно избавиться от мышей в доме:
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