Мыши это ненавидят: мужчина показал, как сделать ватные шарики от грызунов

Это средство не причинит мышам вреда, но отгонит их от вашего дома.

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Как избавиться от мышей / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, pixabay.com

Один из пользователей TikTok рассказал о гуманном способе отпугивания мышей из своего дома. Он использовал обычное бытовое чистящее средство, и оно отлично сработало.

В своем посте в TikTok он поделился простым трюком для избавления дома от грызунов. Более того, по его словам, этот способ также эффективен и для других вредных существ.

"Знаете ли вы, что мышей можно выгнать из дома, используя всего два бытовых ингредиента?", - поинтересовался мужчина.

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По его мнению, все очень просто - мышей отпугивает многоцелевая чистящая жидкость на основе сосновых шишек. Это не причинит им вреда и не потребует больших затрат.

Чем отпугнуть мышей / скриншот с видео

"Обмакните в нее несколько ватных шариков. Если вы разложите их вокруг своего дома, мыши будут держаться подальше от него", - советует мужчина.

При желании можно обеспечить дополнительный уровень безопасности, заделав все трещины с помощью расширяющейся пены и стальной ваты.

Смотрите видео о том, чем отпугнуть мышей:

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