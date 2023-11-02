Мыши это ненавидят: мужчина показал, как сделать ватные шарики от грызунов

Один из пользователей TikTok рассказал о гуманном способе отпугивания мышей из своего дома. Он использовал обычное бытовое чистящее средство, и оно отлично сработало.
В своем посте в TikTok он поделился простым трюком для избавления дома от грызунов. Более того, по его словам, этот способ также эффективен и для других вредных существ.
"Знаете ли вы, что мышей можно выгнать из дома, используя всего два бытовых ингредиента?", - поинтересовался мужчина.
По его мнению, все очень просто - мышей отпугивает многоцелевая чистящая жидкость на основе сосновых шишек. Это не причинит им вреда и не потребует больших затрат.
"Обмакните в нее несколько ватных шариков. Если вы разложите их вокруг своего дома, мыши будут держаться подальше от него", - советует мужчина.
При желании можно обеспечить дополнительный уровень безопасности, заделав все трещины с помощью расширяющейся пены и стальной ваты.
Смотрите видео о том, чем отпугнуть мышей:
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