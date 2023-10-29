Забудьте о яде по всему дому: как избавиться от мышей при помощи соли

Все необходимое для этого можно купить в аптеке.

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Как избавиться от мышей при помощи соли / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Для того чтобы решить проблему с крысами и мышами, можно воспользоваться разнообразными ядами, но такой метод может быть небезопасным, если у вас есть домашние животные или дети.

Способ, который поможет быстро избавиться от грызунов без применения опасных средств включает в себя обычную поваренную соль, концентрированный настой перечной мяты и березовый деготь, которые можно купить в аптеках.

Как избавиться от мышей при помощи соли?

Для создания эффективного средства против грызунов, соедините 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку концентрированного настоя перечной мяты и 1 чайную ложку березового дегтя. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Смочите в полученном растворе ватные диски и разместите их по периметру помещения, в котором обитают вредители.

Как избавится от мышей / скриншот с видео

Запах этого средства отпугнет крыс и мышей, и они будут обходить ваш дом стороной.

Смотрите видео о том, как быстро избавиться от мышей без использования ядов:

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