Забудьте о яде по всему дому: как избавиться от мышей при помощи соли

Все необходимое для этого можно купить в аптеке.
Для того чтобы решить проблему с крысами и мышами, можно воспользоваться разнообразными ядами, но такой метод может быть небезопасным, если у вас есть домашние животные или дети.
Способ, который поможет быстро избавиться от грызунов без применения опасных средств включает в себя обычную поваренную соль, концентрированный настой перечной мяты и березовый деготь, которые можно купить в аптеках.
Как избавиться от мышей при помощи соли?
- Для создания эффективного средства против грызунов, соедините 1 чайную ложку соли, 1 чайную ложку концентрированного настоя перечной мяты и 1 чайную ложку березового дегтя.
- Тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Смочите в полученном растворе ватные диски и разместите их по периметру помещения, в котором обитают вредители.
Запах этого средства отпугнет крыс и мышей, и они будут обходить ваш дом стороной.
Смотрите видео о том, как быстро избавиться от мышей без использования ядов:
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