4 признака, что у вас дома точно есть мыши

Если вы замечаете хотя бы один из этих признаков, возможно, у вас есть проблемы с мышами.

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Как узнать, есть ли в доме мыши / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube, pixabay.com

Присутствие мышей в доме может быть не только раздражающим, но и представлять опасность для здоровья и комфорта вашей семьи. Как узнать, есть ли в доме мыши?

Мы расскажем вам о пяти признаках, на которые следует обратить внимание.

Жирные полосы на стенах

Мышам, как и у нас, есть кожный сало, которое они оставляют на стенах, перемещаясь по дому. Чем больше они используют один и тот же маршрут, тем больше эти отложения сала становятся.

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Неприятный запах

Мыши мочатся часто, и их моча имеет сильный запах аммиака. Если в вашем доме чувствуется необычный и неприятный запах, особенно в определенных зонах, это может быть признаком присутствия мышей.

Таинственные царапающие звуки

Если вы слышите ночью царапающие звуки, которые кажутся исходящими из стен или потолка, возможно, у вас есть проблемы с мышами. Они активны ночью и могут производить такие звуки, особенно под полами и в подвесных потолках.

Маленькие шарики мягкого материала

Мыши строят гнезда из различных материалов, включая бумагу, ткань и набивку из подушек. Если вы замечаете разорванные части мягких предметов и клубки материала, это может быть следами грызунов.

Другие признаки

В дополнение к вышеуказанным признакам, также обращайте внимание на следующие показатели:

Крошечные следы в пыли.

Мелкий черный помет.

Туннели и проходы, особенно через теплые места, такие как плиты и водонагреватели.

Следы от зубов и остатки пищи.

Если вы замечаете хотя бы один из этих признаков, возможно, у вас есть проблемы с мышами.

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