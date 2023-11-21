Тянет, как магнитом: эксперт назвал причину, по которой мыши лезут в дома

Мыши, крысы и другие грызуны могут пролезть в отверстие размером с копейку.

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Эксперт назвал причину, по которой мыши приходят в дома / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Мыши, как правило, становятся проблемой в холодное время года - осенью и зимой, однако существует множество простых способов предотвратить их появление в вашем доме.

Если уже так произошло, что грызуны уже заполонили ваш дом, то забудьте о яде по всему дому: как избавиться от мышей при помощи соли.

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Мыши, крысы и другие грызуны могут пролезть в отверстие размером с копейку, поэтому им очень легко найти точку входа в дом и обустроить там свое жилище. Специалисты по борьбе с вредителями из компании CleanKi объясняют, что в это время года мыши чаще всего проникают в дом, поскольку ищут надежное убежище, чтобы укрыться от холода, пишет Express.

"Чтобы победить их, нужно понять, чего хочет грызун. Это очень просто: еда, тепло и безопасность", - говорит эксперт.

"В вашем доме тепло, есть еда, есть материалы для создания удобных гнезд, есть темные помещения, которые обеспечивают безопасность. Это делает его идеальной мишенью для грызунов-оппортунистов" ,- отметил он.

После того как мыши проникли в ваш дом, избавиться от них бывает очень сложно из-за их высокой скорости размножения, но очень важно не использовать отраву, так как вы скорее навредите близкому человеку или любимому животному, чем избавитесь от нашествия.

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