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На фронте нашествие мышей: в разведке Британии рассказали о проблемах на передовой

Юлия Закрепа
23 декабря 2023, 13:56
В разведке сообщили, что грызуны представляют опасность для военной техники, ведь могут перегрызать кабели.
На фронте нашествие мышей: в разведке Британии рассказали о проблемах на передовой
На фронте нашествие мышей / коллаж: Главред, фото: 241 отдельная бригада сил территориальной обороны, pexels

В Минобороны Британии рассказали, что в течение последних недель как украинские, так и российские войска страдают от чрезвычайного количества крыс и мышей на некоторых участках линии фронта.

В отчете разведки Британии пояснили, что нынешняя мягкая осень, а также достаточное количество пищи с полей, оставшихся необработанными из-за боевых действий, вероятно, способствовали увеличению популяции грызунов.

Поскольку на улице стало холоднее, животные, вероятно, ищут убежища в транспортных средствах и на оборонительных позициях. Грызуны создают дополнительное давление на моральный дух бойцов на передовой, заявляют британские обозреватели.

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Кроме того, грызуны представляют опасность для военной техники, перегрызая кабели, как это было зафиксировано в этом же районе во время Второй мировой войны.

По непроверенным данным, говорится в обзоре, в российских подразделениях участились случаи заболеваний, которые военные связывают с проблемой грызунов.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что РФ бросает в атаку на фронте в 8 раз больше бойцов, чем ВСУ. Российские оккупанты атакуют на четырех отрезках линии фронта на востоке Украины. ВС РФ удается продвинуться вперед.

На фронте появилась одна стратегическая проблема, но ее не видят. Стратегической проблемой может стать попытка Кремля улучшить боеспособность оккупантов в течение этого периода.

На фронте 5 "горячих" направлений. Алексей Гетман отметил, что российские оккупанты пытаются захватить новые позиции на фронте. Они постоянно бросают в штурм кучу своего личного состава.

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война в Украине ВСУ линия фронта
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