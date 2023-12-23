На фронте 5 "горячих" направлений: майор сказал, где самые тяжелые бои

Российские оккупанты пытаются выжать украинских военных из Клещиевки.

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Эксперт назвал 5 самых горячих направления на фронте / Коллаж: Главред, фото: 115 отдельная бригада Сил территориальной обороны ВСУ, МО рф

Российские оккупанты пытаются захватить новые позиции на фронте. Они постоянно бросают в штурм кучу своего личного состава. Майор запаса ВСУ Алексей Гетьман в эфире "1+1" назвал 5 самых горячих мест на фронте.

Он отметил, что на этих направлениях очень тяжелая ситуация. Самые горячие бои продолжаются в Авдеевке.

"Второе – это они пытаются нас выжать из Клещиевки и из Андреевки, это три километра к югу от Бахмута... Конечно, Купянское направление. И, конечно, левый берег реки Днепр возле Херсона... И конечно, возле Работино, там они тоже пытаются контратаковать, но там бои все же не такие мощные", – сказал Гетьман.

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Ситуация на Авдеевском направлении

Напомним, успехи российских оккупационных сил на Авдеевском направлении могут привести к решению Генштаба ВСУ вывести войска из города. По словам бывшего командира роты батальона "Айдар" Евгения Дикого вывод может произойти уже в ближайшие дни.

Также руководитель Авдеевской МВА, Виталий Барабаш, сообщил о смене тактики российской оккупационной армии в этой области. Враг фокусируется на нескольких направлениях, пытаясь точечно прорвать оборону. Ситуация тяжелая, но украинские защитники держат линию обороны вокруг города.

Как сообщал Главред, Россия активизирует свои действия в позиционной войне в Украине, возможно захватив несколько небольших населенных пунктов. По оценке полковника Тармо Кундла, это не позволит им получить стратегическое преимущество и падение Авдеевки, если оно произойдет, будет тактическим успехом, а не стратегическим.

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