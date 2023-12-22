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"Лезут с трех направлений с большим количеством техники": под Авдеевкой тяжелая ситуация

Юлия Закрепа
22 декабря 2023, 11:32обновлено 22 декабря, 12:09
Враг будет пытаться реализовать поставленные задачи о взятии города, отметил Барабаш.
'Лезут с трех направлений с большим количеством техники': под Авдеевкой тяжелая ситуация
На Авдеевском направлении сложная ситуация / коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада

Руководитель Авдеевской МВА Виталий Барабаш заявил, что российская оккупационная армия изменила тактику своих действий в Авдеевке Донецкой области. Сейчас ситуация на этом участке фронта сложная.

"Враг сейчас пытается сейчас точечно пробить. Взяли они для себя приоритеты, условно говоря, три направления, и туда по большей части направляют и технику, и большое количество пехоты. Действительно, сложно. Действительно, очень жарко. Враг будет пытаться реализовать поставленные задачи о взятии города", - отмечает он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Барабаша, легче не становится. Впрочем, украинские защитники продолжают сдерживать захватчиков. Линия обороны вокруг Авдеевки держится.

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"Конечно, очень непросто. Но не надо разгонять предательских настроений. Ребята держатся, надо им помогать и благодарить за то, что они делают", - подчеркивает начальник МВА.

Ситуация на Авдеевском направлении: что известно

Напомним, что оккупанты гонят большое количество техники под Авдеевку. Еще недавно российская армия с одинаковой силой и одновременно давила на всю линию обороны на Авдеевском направлении. Сейчас она сменила тактику.

В ВСУ раскрыли ситуацию по коксохиму. Силы обороны Украины продолжают удерживать Авдеевку и отражают атаки российских оккупантов в Авдеевском районе, сказал представитель ВСУ Александр Штупун.

Россияне окончательно взяли под контроль промзону в Авдеевке. Туда оккупанты окончательно зашли и закрепились. Там постоянно находятся российские бойцы. Красная и серая зоны уже являются активной зоной боевых действий.

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война в Украине Авдеевка ВСУ бои за Авдеевку
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