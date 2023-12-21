Армия отражает атаки войск РФ у Авдеевки: в ВСУ раскрыли ситуацию по коксохиму

Силы обороны Украины продолжают удерживать Авдеевку и отражают атаки российских оккупантов в Авдеевском районе, сказал представитель ВСУ Александр Штупун.

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Бойцы ВСУ контролируют Авдеевский коксохимический завод - Штупун / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Википедия

Оккупационные войска агрессора России продолжают атаковать Авдеевку Донецкой области. ВСУ отражают атаки возле города и не дают вражеским силам захватить Авдеевский коксохимический завод. Предприятие под контролем армии Украины. Об этом заявил представитель пресс-центра сил обороны Таврического направления Александр Штупун.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что ВСУ отбивают атаки оккупантов и держат коксохим.

"Коксохим — под нашим контролем. Всего около Авдеевки за прошедшие сутки отбито 14 атак — это в районах Новокалинового, также восточнее Новобахмутовки, возле самой Авдеевки. Еще 22 атаки — Северное, Первомайское и Невельское", - объяснил ситуацию Штупун. видео дня

Также он добавил, что в районах Марьинки, Победи и Новомихайловки оккупанты пытаются продвинуться вперед. На данном участке фронта отражены 10 атак.

Александр Штупун подчеркнул, что войска РФ активно действуют и в Запорожском направлении. Захватчики пытаются отбить позиции, которые они ранее утратили в боях с ВСУ.

Ситуация в районе Авдеевки

Руководитель Авдеевской военной администрации Виталий Барабаш сообщал, что войска РФ продолжают атаковать Авдеевку и "стремятся" захватить город к Новому году. ВСУ отражают вражеские наступления и удерживают город.

Кроме того, Барабаш рассказал, что оккупанты России изменили тактику в наступлении на Авдеевку. Враг стал массово применять живую силу и военную технику на определенно выбранных участках фронта. Россияне пытаются прорвать оборону армии Украины.

Силы обороны контратаковали в районе Авдеевки, считают аналитики американского Института изучения войны. Указывается, что ВСУ проводили атаки к западу и юго-западу от Донецка вблизи Марьинки и Новомихайловки.

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