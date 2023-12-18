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"Гарнизону придется отойти": тревожный прогноз насчет угрозы захвата Авдеевки

Алексей Тесля
18 декабря 2023, 18:02
Оккупанты уже несколько раз переносили сроки захвата города, напомнил Виталий Барабаш.
'Гарнизону придется отойти': тревожный прогноз насчет угрозы захвата Авдеевки
Виталий Барабаш рассказал о боях за Авдеевку / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада, 241 окрема бригада Сил територіальної оборони, Facebook

Российские оккупанты уже несколько раз сдвигали сроки оккупации Авдеевки Донецкой области, заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

"Штурмы и атаки продолжаются. Впрочем, им так и не удалось захватить город до обращения их диктатора по итогам года. Тем более понимая, что уже не смогут захватить город к этой дате, они начали говорить о захватах к Новому году", — заявил он в эфире "Эспрессо".

По словам главы Авдеевской ВА, оккупанты уже несколько раз переносили сроки захвата города.

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"Сначала они говорили, что захватят город к обращению Путина, потом — к Новому году, а уже даже заговорили и об оккупации до президентских выборов. Впрочем, захватить Авдеевку им не удастся до Нового года, а тем более и до президентских выборов. Конечно, что цена этому будет очень велика. Это тяжелая ежедневная работа наших воинов. Однако я уверен, что россияне не возьмут Авдеевку", — добавил Барабаш.

Угроза падения Авдеевки: в чем опасность

В свою очередь военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорит, что несмотря на постоянное уничтожение оккупантов в районе Авдеевки, РФ постоянно пополняет потери.

Вместе с тем он считает, что ситуация складывается угрожающая, потому что Авдеевка имеет больше уязвимых мест, чем Бахмут и тут сосредоточено больше сил.

"Давление соответственно более мощное. Но не думаю, что у россиян будет возможность до Нового года выполнить основные боевые задачи", – отметил военный обозреватель в комментарии Каналу 24.

Он также предупредил, что при негативном сценарии захват РФ Авдеевки может произойти уже после Нового года и прогнозирует, что в начале 2024 года оккупанты будут вынуждены значительно увеличить присутствие своей группировки возле Авдеевки и нарастить свою группировку с 40 до 60 тысяч человек.

"Тогда, сколь бы ни была прочна оборона и укрепрайон, но так или иначе гарнизону придется его покидать", – поясняет эксперт.

Вместе с тем Коваленко добавил, что такой вариант может наступить в случае "апокалиптического" сценария, ведь россияне по состоянию на сегодня не выполнили и 50% боевых задач, которые получили в начале октября.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Ситуация в районе Авдеевки

Ранее сообщалось о том, что под Авдеевкой оккупанты не прекращают огонь. На Авдеевском направлении враг, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. в частности, отражено 15 атак врага.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись на Купянском направлении и контратаковали возле Авдеевки. Украинские войска 17 декабря контратаковали под Авдеевкой. Геолокационные кадры показывают, что ВСУ продвигались к востоку от Невельского.

Ранее военный ВСУ описал страшные бои за Авдеевку. На Авдеевском выступлении враг накопил 40 тысяч военных, танки и бронемашины.

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Авдеевка Барабаш война на Донбассе Александр Коваленко война России и Украины
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