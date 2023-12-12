Перешли в контрнаступление на Авдеевском направлении: офицер ВСУ сообщил об успехе

В ходе контратак со стороны Сил обороны Украины на Авдеевском направлении, украинские военные сумели отодвинуть российских оккупантов обратно в районе Степного, что севернее Авдеевки. Об этом сообщил в прямом эфире программы "Общественное. Сопротивление" начальник службы связей с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.
"Противник был отодвинут в результате наших контратак за прошедшие сутки. Но подробнее рассказать ситуацию в Степном я не могу, потому что это может помочь врагу скорректировать свои тактические планы", — подчеркнул Лазуткин.
Кроме Степного, в районе севернее Авдеевки российские войска пытаются продолжить наступление малыми пехотными группами, особенно возле коксохимического завода, сообщил военный.
"Собственно там у стен завода и остаются", - подчеркнул спикер.
Лазуткин также добавил, что российские оккупационные войска уменьшили частоту авиационных атак и ударов управляемыми авиабомбами в течение последних дней. Однако артиллерийские обстрелы остаются интенсивными.
Наступление россиян на Авдеевку
Напомним, как ранее сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения России в Украину возле Авдеевки, потери оккупантов составляют примерно 30 тысяч погибших военнослужащих. Об этом заявил Максим Морозов, офицер "Легиона Свободы".
Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о последствиях массированной атаки по его словам, потери российских войск продолжают расти в районе Авдеевки.
Как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, россияне пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области, отправляя тысячи своих военных в "мясные" штурмы.
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