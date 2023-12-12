Перешли в контрнаступление на Авдеевском направлении: офицер ВСУ сообщил об успехе

Как сообщили в 47-й бригаде, Силы обороны Украины провели контрнаступательную операцию и выбили россиян с их позиций на Авдеевском направлении.

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ВСУ провели успешное контрнаступление и выбили окупантов с их позиций / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, 43 отдельная механизированная бригада

В ходе контратак со стороны Сил обороны Украины на Авдеевском направлении, украинские военные сумели отодвинуть российских оккупантов обратно в районе Степного, что севернее Авдеевки. Об этом сообщил в прямом эфире программы "Общественное. Сопротивление" начальник службы связей с общественностью 47-й бригады Дмитрий Лазуткин.

"Противник был отодвинут в результате наших контратак за прошедшие сутки. Но подробнее рассказать ситуацию в Степном я не могу, потому что это может помочь врагу скорректировать свои тактические планы", — подчеркнул Лазуткин.

Кроме Степного, в районе севернее Авдеевки российские войска пытаются продолжить наступление малыми пехотными группами, особенно возле коксохимического завода, сообщил военный.

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"Собственно там у стен завода и остаются", - подчеркнул спикер.

Лазуткин также добавил, что российские оккупационные войска уменьшили частоту авиационных атак и ударов управляемыми авиабомбами в течение последних дней. Однако артиллерийские обстрелы остаются интенсивными.

Наступление россиян на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, с начала полномасштабного вторжения России в Украину возле Авдеевки, потери оккупантов составляют примерно 30 тысяч погибших военнослужащих. Об этом заявил Максим Морозов, офицер "Легиона Свободы".

Спикер Сил обороны Таврического направления Александр Штупун рассказал о последствиях массированной атаки по его словам, потери российских войск продолжают расти в районе Авдеевки.

Как отметил военный эксперт Дмитрий Снегирев, россияне пытаются захватить Авдеевку в Донецкой области, отправляя тысячи своих военных в "мясные" штурмы.

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