Украинские партизаны пробрались на территорию полка РФ в Крыму

Партизаны проникли на территорию 56-го гвардейского десантно-штурмового полка в Феодосии (Крым) и собрали важную информацию о состоянии российских войск. Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" в своем Telegram-канале.
Агент партизанского движения собрал информацию о личном составе, технике и вооружении части.
"Из-за интенсивных боев полк несет большие потери среди личного состава, в том числе в ходе плохо организованных штурмов", - говорится в сообщении.видео дня
На кадрах, можно разглядеть вертолеты оккупантов. Их россияне используют, чтобы эвакуировать раненых захватчиков.
"Попавшие в кадр вертолеты Ми - 8 используют для эвакуации раненых", - пояснили партизаны движения "АТЕШ".
Во время разведки партизаны обнаружили, что полк несет большие потери среди личного состава. Свои потери командование компенсирует заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство командиров.
"Потери командования пополняет заключенными, что сильно подрывает дисциплину в подразделении и вызывает недовольство прежде всего командиров на местах", - отметили в "АТЕШ".
Ситуация в Крыму
Напомним, утром 5 декабря в Феодосии, что во временно оккупированном Крыму, произошел взрыв на морском нефтяном терминале. Двумя беспилотниками была совершена атака на эту нефтебазу. Один из них взорвался в воздухе, а другой упал возле топливных баков.
Также украинские спецслужбы совершили атаку дронами на военные объекты оккупантов в Крыму. Отмечается, что это часть спецоперации СБУ. Во время атаки были поражены различные объекты, включая радиолокационные системы и стоянка вертолетов.
Кроме этого, представители ГУР Минобороны Украины указали на трусость российских военнослужащих. Поскольку они отступили с "вышек Бойко" во время украинской спецоперации на мысе Тарханкут в Крыму, чтобы избежать огневого контакта.
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