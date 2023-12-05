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В Феодосии дроны атаковали нефтебазу оккупантов: подробности ночного удара по Крыму

Анна Ярославская
5 декабря 2023, 10:08
Один БПЛА сдетонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки. Второй беспилотник упал в 70-ти метрах от одного из резервуаров с топливом.
Дрон, атака на Крым
Прошлой ночью дроны атаковали оккупированный Крым / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, росСМИ

Рано утром 5 декабря во временно оккупированной Феодосии в Крыму прогремели мощные взрывы. Под ударом оказался морской нефтяной терминал. Его атаковали два беспилотника.

Как сообщает Telegram-канал Крымский ветер, нефтебазу в Феодосии атаковали два дрона-камикадзе самолетного типа.

По предварительным данным, один БПЛА сдетонировал в воздухе – на территорию нефтебазы упали только осколки. Второй беспилотник упал в семидесяти метрах от одного из резервуаров с топливом.

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Тем временем российские оккупанты пытались сбить БПЛА с помощью зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Морской нефтяной терминал расположен в северо-восточной части Феодосии. На территории предприятия находится порядка 30 резервуаров для топлива. Также там есть железнодорожные пути, которые позволяют российским оккупантам оперативно перемещать горюче-смазочные материалы по всей территории Крыма.

Феодосия с высоты птичьего полета
Феодосия с высоты птичьего полета / Фото: google map

Как сообщал Главред, в ночь на 5 декабря во временно оккупированном Крыму было громко - жители полуострова сообщали о звуках взрывов, пролетах ракет и работе ПВО. Керченский мост был закрыт. Кроме того, в некоторых районах пропал свет. Взрывы были слышны в Керчи, Феодосии, Старом Крыму.

В Минобороны РФ сообщали, что средства ПВО РФ ночью якобы уничтожили 22 украинских беспилотника и еще 13 были перехвачены над Азовским морем и Крымом.

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