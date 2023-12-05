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В Крыму - мощная "бавовна", прогремели около 30 взрывов: что известно

Анна Ярославская
5 декабря 2023, 07:34
Целью удара по Крыму возможно был судостроительный завод. Керченский мост был закрыт. Кроме того, в некоторых районах пропал свет.
Керченский мост
Керченский мост закрыт из-за взрывов в Крыму / Фото: t.me/Crimeanwind

В ночь на 5 декабря во временно оккупированном Крыму было громко - жители полуострова сообщали о звуках взрывов, пролетах ракет и работе ПВО. Керченский мост закрыт. Кроме того, в некоторых районах пропал свет.

Telegram-канал Крымский ветер со ссылкой на своих подписчиков сообщал о звуках взрывов в Керчи, Феодосии, Старом Крыму.

"В районе Керченского моста нет света, всё в темноте", - говорится в сообщении.

видео дня

Сообщается, что в Феодосии гремели взрывы в четыре часа утра, потом была стрельба из чего-то крупнокалиберного. Еще три взрыва прозвучали в 6:05, 6:08 и 6:14.

"В Феодосии снова громко. Подписчики сообщают о пролете ракет. Снова сильный взрыв в Феодосии в 6:25", - отметили на канале.

В районе Старого Крыма прогремели как минимум два взрыва.

"Над Старым Крымом был пролет, предположительно, ракеты в сторону Феодосии", - говорится в сообщении.

Смотрите видео - Ночью в Крыму прогремели взрывы:

В крыму прогремели взрывы
В Крыму прогремели взрывы / скриншот

РосСМИ пишут, что Крымский мост перекрывался ночью на 4 часа 12 минут.

Движение было остановлено в 3:25, восстановлено – в 7:37. На данный момент это перекрытие было одним из самых длительных с момента первой атаки на Крымский мост в октябре 2022 года.

Тем временем жители Крыма паникуют в соцсетях и говорят, что насчитали около 30 взрывов над Керчью:

Скриншот Telegram
Скриншот Telegram
Скриншот Telegram
Скриншот Telegram

Целью удара по Крыму возможно был судостроительный завод.

"Есть сведения, что в Керчи поплохело судостроительному заводу "Залив" имени Б.Е. Бутомы. Информация нуждается в проверке. На керченском СРЗ, кстати, строят несколько военных кораблей. А 4 ноября украинской ракетой там был уничтожен новый МРК "Аскольд", - отмечает Крымский ветер.

Справка. Судостроительный завод "Залив" имени Б. Е. Бутомы — судостроительный завод в Керчи. Является градообразующим предприятием и одним из крупнейших судостроительных предприятий в Восточной Европе.

Завод известен как строитель военных фрегатов. До 2014 года в основном строил корпуса сухогрузов и балкеров, выполнял заказы для буровых платформ и занимался судоремонтом.

Расположен на берегу Керченского пролива, между двух морей — Чёрным и Азовским, в защищённой от восточных ветров бухте. Занимает площадь более 140 гектаров.

Из-за аннексии Крыма и вторжения России в Украину завод находится под международными санкциями стран Евросоюза, США, Великобритании и других.

Что говорят в Минобороны РФ

Ведомство Сергея Шойгу утверждает, что средствами ПВО РФ ночью уничтожены 22 украинских беспилотника и еще 13 перехвачены над Азовским морем и Крымом.

В Минобороны РФ добавили, что утром ещё 4 украинских беспилотных летательных аппарата были уничтожены и еще два перехвачены над акваторией Азовского моря.

ВСУ анонсировали удары по Крыму

Российские оккупанты потеряли значительное количество защитных сооружений из-за шторма, который бушевал в Черном море 26-27 ноября. Однако украинским военным это лишь на пользу и они планируют этим воспользоваться. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Россияне должны восстановить свою "защиту" в течение двух недель. Таким образом совсем скоро ВСУ могут нанести удары не только по Крымскому мосту, но и по Севастополю и даже Новороссийску, где оккупанты держат свои корабли и катера.

Как сообщал Главред, ранее в ГУР раскрыли детали спецопераций в Черном море.

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