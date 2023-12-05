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ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время

Ангелина Подвысоцкая
5 декабря 2023, 00:01
Российские оккупанты из-за шторма потеряли большую часть защитных сооружений.
ГУР анонсировало удары по Севастополю, Крымскому мосту и Новороссийску в ближайшее время
В ГУР анонсировали удары по оккупантам в Крыму / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, pixabay

Российские оккупанты потеряли значительное количество защитных сооружений из-за шторма, который бушевал в Черном море 26-27 ноября. Однако украинским военным это лишь на пользу и они планируют этим воспользоваться. Об этом в эфире телемарафона заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Россияне должны восстановить свою "защиту" в течение двух недель. Таким образом совсем скоро ВСУ могут нанести удары не только по Крымскому мосту, но и по Севастополю и даже Новороссийску, где оккупанты держат свои корабли и катера.

"Речь идет не только о мосту. Также серьезным разрушениям подверглись вражеские так называемые защитные сооружения в Севастополе и в Новороссийске в частности. Конечно, враг совершенно справедливо опасается, что этим воспользуются украинские силы безопасности и обороны. Не будем раскрывать всех секретов", - сказал Юсов.

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Он добавил, что российские корабли "не чувствуют себя в безопасности".

Уничтожение Крымского моста

Недавно стало известно о том, что оккупанты пытаются спасти Крымский мост. Враг усилил оборону моста и постоянно перебрасывает корабли из порта в порт. Однако враг старается избегать захода в Севастополь, потому что ВСУ время от времени атакуют цели.

Позже в ВМСУ отметили, что никакая защита не поможет оккупантам и намекнули на удары по Крымскому мосту. Украинские силы не скрывают, что Крымский мост, который является основным логистическим маршрутом оккупантов на юге, остается целью ВСУ для нанесения ударов.

Впоследствии в ГУР спрогнозировали сценарий окончательного уничтожения Крымского моста. По прогнозу, ситуация с Керченским мостом разрешится "тогда, когда нужно".

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