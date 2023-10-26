Защита русским не поможет: у ВМСУ намекнули на удары по Крымскому мосту

Украинские силы не скрывают, что Крымский мост, являющийся основным логистическим маршрутом оккупантов на юге, остается целью ВСУ для нанесения ударов.

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Украина обязуется разрушить Крымский мост / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот соцсети

Украинские дроны способны преодолеть российскую защиту Крымского моста, поделился спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в интервью Укринформу.

Он напомнил, что россияне организовали "патрулирование" в Черном море боевых дельфинов. Кроме того, страна-оккупант применяет разного рода заграждения, которые должны якобы предотвратить удары морских дронов.

"Там уже и боевые дельфины есть, я не знаю, кого еще нужно в эту систему охраны добавить. Потому что мы видим: у них там разнообразные способы применяются – боновые заграждения на притопленных баржах они растянули против наших надводных и подводных дронов, но проход остается. И конечно, проход достаточен для того, чтобы туда юркнул наш маленький дрон", - заявил Плетенчук. видео дня

В этом же интервью Плетенчук заявил, что "Керченский мост будет разрушен тогда, когда этого потребует ситуация".

Новые взрывы в Крыму

В Севастополе вечером 24 октября прозвучал мощный взрыв, от которого задрожали окна. "Хлопки" было слышно в радиусе 7 км, в том числе в Балаклаве, где размещен ряд военных объектов, подконтрольных российской группировке.

Журналист Денис Казанский писал о "мощнейшем прилете" по аэродрому Бельбек в Севастополе, где базировалась российская авиация.

Ранее СМИ информировали, что российские оккупанты разместили самолеты МиГ-31 на аэродроме "Бельбек". Спикер Воздушных сил Юрий Игнат тогда намекнул, что "охота ВСУ на аэродромы будет продолжаться".

Кроме того, как минимум вторая ракетная атака была осуществлена на воинскую часть ВС РФ в Сахарной Головке. В результате падения ракеты вспыхнул лес, территория воинской части якобы не пострадала.

Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там в частности хранится и ракетное вооружение.

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