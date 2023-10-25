Взрывы возле Севастополя: стала известна цель вчерашней ракетной атаки - СМИ

Вечером 24 октября был нанесен удар по оккупированному Россией Крыму. По данным СМИ, целью удара была воинская часть в селе Сахарная Головка.

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СМИ назвали цель вчерашней атаки возле Севастополя / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Стали известны детали взрывов, которые прозвучали вчера вечером в Севастополе. Как отмечают СМИ, это результат ракетной атаки на военный объект Вооруженных сил РФ возле поселка Сахарная Головка, в районе Севастополя. Об этом сообщает издание Astra.

"В результате падения ракеты вспыхнул лес, территория воинской части не пострадала", - говорится в публикации.

Издание также отмечает, что это уже как минимум вторая ракетная атака на эту воинскую часть за неделю.

видео дня

"18 октября одна из ракет попала на территорию в/ч 63876 в районе поселка Сахарная Головка под Севастополем - там расположен склад вооружения Черноморского флота России. Территория воинской части повреждена, один военнослужащий ранен. Во время ракетной атаки из зданий МВД Севастополя эвакуировали более 350 полицейских", - говорится в сообщении СМИ,

Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там в частности хранится и ракетное вооружение.

Удары по Севастополю

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Севастополе вечером 24 октября прогремел мощный взрыв, от которого задрожали окна, сообщил корреспондент "Крым. Реалии". Пророссийские Telegram-каналы жалуются на взрывы сразу в нескольких районах Севастополя. "Хлопки" были слышны в радиусе 7 км, в том числе в Балаклаве, где размещен ряд военных объектов, подконтрольных Российской группировке.

Также, россияне в Крыму выразили возмущение по поводу "возможной атаки подводными диверсионными группами". Руководитель Координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк отметила, что российским военным следует быть внимательными, понимая, что они находятся на территориях, находящихся под оккупацией, и там могут проводиться боевые действия.

В то же время, советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что освобождение Крыма военным будем - вполне реалистичная возможность. Силы обороны Украины добились контроля над черноморской акваторией в западной ее части и получила огневой контроль над захваченным Россией полуостровом, благодаря чему достает до оккупантов своими вооружениями по всей территории Крымского полуострова.

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