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По 30-40 ракет на цель: эксперт объяснил, чем опасна "пауза" в обстрелах

Яна Ставская
25 октября 2023, 15:14
Россия готовится использовать новую тактику удара и подготовила, по словам Гетьмана, "большое количество ракет".
По 30-40 ракет на цель: эксперт объяснил, чем опасна 'пауза' в обстрелах
РФ накапливает ракеты для обстрелов осенью и зимой / Коллаж Главреда. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official, скриншот

Россия накапливает ракеты для дальнейших обстрелов украинских городов, сейчас продолжается "разведка" пусками ударных БПЛА.

Как объяснил в эфире телемарафона ветеран российско-украинской войны, военный эксперт Алексей Гетьман, россияне пытаются истощить ресурсы нашей ПВО.

"Это разведка - где у нас мощная, а где - слабая противовоздушная оборона. Ну и попытка перегрузить... По 5-7 "Шахедов", которые прилетят... Да, могут пострадать, погибнуть люди... Но с военной точки зрения, это не является существенным повреждением. Цель - это разведка, проверка способности нашей ПВО", - отметил Гетьман.

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Он добавил, что такая "ракетная пауза - это не хорошо, а наоборот плохо".

"Это означает, что они подготовили большое количество ракет. И, учитывая, что они пытаются использовать новую тактику... Новой тактикой может быть не 5-7 ракет в одно место. Если сотня ракет будет направлена на 2-3 цели по 30-40 ракет на цель вместе с "Шахедами", то это будет очень мощная атака. Нам будет трудно отбиваться", - высказался Гетьман.

Эксперт допустил, что среди целей российских ракетных атак могут стать даже АЭС.

Кто такой Алексей Гетман?

Алексей Гетман-украинский военный эксперт, майор ВСУ. Ветеран российско-украинской войны.

Как военный эксперт комментирует события войны России против Украины на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Россия готовится к новым массированным обстрелам

Накануне президент Владимир Зеленский предупредил о намерениях оккупантов бить по украинской энергоинфраструктуре. При этом глава государства подчеркнул, что в этом году Киев не только будет отражать атаки, но и готовится к ответным ударам.

Известно, что страны Запада в настоящее время сосредоточены на обеспечении Украины средствами ПВО. Некоторое вооружение ВСУ достанется на зимний период "в аренду".

Впрочем, Россия не прекращает бить по Украине. Во время последнего "налета" дронов на Хмельницкую область были повреждены корпуса АЭС. Из-за повреждения линий электропередачи обесточены 1 860 потребителей в городах Славута и Нетешин Хмельницкой области.

По мнению эксперта Александра Коваленко, все же Россия будет больше использовать для атак на Украину иранские "Шахеды", а не ракеты.

Помимо "Шахедов" Россия также начала применять по Украине так называемые дроны-газонокосилки с меньшей боевой частью. Спикер воздушных сил Юрий Игнат замечал, что эти БПЛА призваны истощить ресурсы нашей ПВО.

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