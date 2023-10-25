ВСУ бьются с РФ за левобережье Херсонщины: в Британии назвали решающий фактор

Россия могла знать о готовящихся атаках через реку в Херсонской области, поэтому она вывела часть своих войск с левого берега, считают в разведке Британии.

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Точный огонь артиллерии станет решающим преимуществом одной из стороны на левом берегу Днепра на Херсонщине - британская разведка / Коллаж: Главред: фото: Минобороны РФ, скриншот видео Минобороны Украины

Вокруг берегов нижнего течения Днепра в Херсонской области в течение последней недели активизировались боевые действия. Украинские войска создали там небольшие плацдармы и контролируют их с лета. Решающим фактором в боях станет способность сторон вести интенсивный артиллерийский огонь. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

"Украина предоставила больший приоритет операциям в этом секторе, создавая небольшие плацдармы на восточном берегу, который она контролирует с лета. Россия, вероятно, была предупреждена о возможности атак через реку, поскольку она вывела свои войска с западного берега 12 месяцев назад", - указано в сообщении разведки Британии.

Кроме того, в британской разведке акцентировали внимание на том, что левобережье Херсонщины находится под оккупационным контролем новосозданной 18-й общевойсковой армии. Ее сформировали после того, как некоторые из российских подразделений, которые ранее там находились, были переброшены на Ореховское направление.

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Также британцы добавили, что решающим фактором в боях станет способность сторон вести прицельный артиллерийский огонь.

"Как и в большинстве секторов решающим фактором почти наверняка является способность военных вести точный, интенсивный артиллерийский огонь. Первые признаки указывают на то, что Россия сохранила значительный артиллерийский потенциал в пределах досягаемости реки", - подчеркнули в Минобороны Британии.

Ситуация на левобережье Херсонщины

Американские аналитики Института изучения войны (ISW) на днях опубликовали информацию, согласно которой морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции российских оккупантов. Геолокационные снимки от 18 октября показали, что силы обороны Украины, вероятно, продвинулись к северу от Песчановки и в Пойму.

В отчете ISW за 20 октября отмечалось, что ВСУ, похоже, ведут на левом берегу Днепра более масштабные военные операции, чем это было обычно. Аналитики заявили о боях в районе Крынки Херсонской области.

Генеральный штаб ВСУ косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине. В сводке штаба заявили, что оккупанты нанесли удары, в том числе, и по селу Песчановка, которое уже упоминалось американскими аналитиками.

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