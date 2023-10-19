Генштаб косвенно подтвердил продвижение морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине

В сводках Генерального штаба отмечается, что российские оккупанты наносили удару по селу Песчановка в Херсонской области.

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Генштаб косвенно подтвердил заявления о продвижении морпехов на левый берег Днепра на Херсонщине / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Генеральный штаб ВСУ косвенно подтвердил сообщения о продвижении украинских сил на левый берег Днепра. В частности, в официальных сводках среди населенных пунктов, по которым била российская авиация, указано село Песчановка, которое расположено на левом берегу Днепра и до которого, по данным российских блогеров, дошли украинские морпехи,

"На Херсонском направлении оккупанты нанесли авиационные удары неподалеку Новоберислава, Казацкого, Ольговки, Приднепровского и Песчановки Херсонской области", - говорится 18 октября в вечерней сводке Генштаба в Facebook.

Утром 19 октября в Генштабе ВСУ сообщили: "Авиационные удары были нанесены: Песчаное Харьковской области; Невское, Новолюбовка, Белогоровка Луганской области; Спорное, Каменка, Клещеевка, Курдюмовка, Дилиевка, Нью-Йорк, Авдеевка, Новомихайловка, Старомайорское, Урожайное Донецкой области; Новодаровка Запорожской области; Новоберислав, Казацкое, Ольговка, Приднепровское, Песчановка Херсонской области".

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Отметим, Песчановка расположена на левом берегу Днепра.

Песчановка расположена на левом берегу Днепра / Фото: deepstatemap

Как сообщал Главред, аналитики Института изучения войны предположили, что украинские морпехи продвинулись на оккупированном берегу Днепра − в частности, к северу от Песчановки (в 14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр), и в Пойму (в 11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

ISW отмечал, что россияне обеспокоены возможностью "более масштабной украинской операции" на оккупированной Херсонщине.

По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

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