Морпехи ВСУ высадились на левом берегу Днепра и заняли позиции врага - ISW

Российские оккупанты обеспокоены возможностью "более масштабной украинской операции" на оккупированной Херсонщине.

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Морская пехота ВСУ продвинулась на левобережье Херсонщины / Коллаж: Главред, фото: 37 отдельная бригада морской пехоты

Подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег реки в Херсонской области. При этом российские оккупанты обеспокоены возможностью "более масштабной украинской операции" на оккупированной Херсонщине. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны.

Российские источники утверждают, что 17-18 октября подразделения двух украинских бригад морской пехоты, вероятно, ротного состава, осуществили наступление через реку Днепр на восточный (левый) берег Херсонской области, пишут аналитики ISW.

Геолокационные кадры, опубликованные 18 октября, указывают на то, что украинские силы продвинулись к северу от Песчановки (14 км к востоку от Херсона и 3 км от реки Днепр) и в Пойму (11 км к востоку от Херсона и 4 км от реки Днепр).

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По данным росСМИ, две украинские "штурмовые группы" высадились на восточном берегу Днепра и прорвали российскую оборону, временно заняв всю Пойму и позиции на северной окраине Песчановки. Сообщается, что по состоянию на 18 октября оккупанты контролируют только южную часть Песчановки.

Карта Института изучения войны / understandingwar.org

Аналитики отмечают, что российские источники обеспокоены из-за украинской активности на восточном берегу Херсонской области и рассматривали эту активность как часть потенциальной более масштабной украинской операции.

По мнению экспертов, беспокойство России может быть частично связано с состоянием российской группировки войск на левом берегу.

За последние месяцы российское командование перебросило относительно больше элитных подразделений с херсонского направления для поддержки оборонительных операций на западе Запорожской области, поскольку, вероятно, рассматривает Херсон как спокойный сектор, а нынешний состав сил в этом районе, вероятно, является относительно менее боеспособным.

В отчете отмечается: ISW не будет спекулировать на масштабах и перспективах украинской активности на восточном берегу Херсонской области, но не оценивает, что украинские силы создали плацдарм на восточном берегу Херсонской области, пригодный для дальнейшего маневра значительными механизированными силами.

При этом аналитики отмечают: известные и в целом надежные российские источники обсуждают украинские действия на восточном берегу как более масштабные, чем ранее задокументированные тактические рейды украинских сил через реку.

Как сообщал Главред, вечером 16 октября российские оккупанты цинично и безжалостно атаковали Херсонщину сразу пятью истребителями Су. Враг выпустил девять управляемых авиабомб.

Ранее Служба безопасности Украины разоблачила агента страны-агрессора России. Женщина помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон.

После вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору. По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре Херсона, а также по местам дислокации украинских войск.

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