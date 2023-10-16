Шпионила и наводила русские ракеты: в Херсоне задержали предательницу Украины

Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага.

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СБУ задержала предательницу, которая шпионила для РФ в Херсоне / Коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr

Служба безопасности Украины разоблачила еще одного агента страны-агрессора России. Женщина помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон.

В пресс-службе СБУ сообщили, что после вражеских обстрелов злоумышленница фиксировала места прилетов и их последствия, а затем отправляла соответствующий отчет агрессору. По этим данным захватчики могли корректировать обстрелы по критической, социальной и жилищной инфраструктуре Херсона, а также по местам дислокации украинских войск.

"Такая "деятельность" злоумышленницы позволяла оккупантам наводить огонь и получать результаты о возможных поражениях. Для ударов по городу захватчики использовали реактивные системы залпового огня, ствольную артиллерию и дроны-камикадзе", - говорится в сообщении.

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Сотрудники СБУ установили личность корректировщицы, разыскали ее и задержали в собственном доме.

По данным следствия, агентом РФ оказалась местная жительница, которая с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага. Она вышла на администратора одной из соцсетей и предложила ему свою помощь в войне против Украины. Последующую коммуникацию осуществляли с использованием анонимного чата в мессенджере.

Переписка агента РФ с кураторами / Фото: t.me/SBUkr

Во время обыска по месту жительства задержанной обнаружен мобильный телефон, который она использовала для переписки с агрессором.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

В настоящее время задержанная находится под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнице грозит пожизненное заключение.

Как сообщал Главред, СБУ разоблачила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе еще одного агента главного управления генштаба из РФ (известного как ГРУ ). Он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации сил обороны на территории региона.

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