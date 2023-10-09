Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ

Задержанный 29-летний житель Одессы был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

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СБУ разоблачила агента РФ в Одессее / Коллаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе еще одного агента главного управления генштаба из РФ (известного как ГРУ ). Он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации сил обороны на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Эта общественная организация помогает подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру.

"Установлено, что под видом спасателя он прибывал на места прилетов якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом военной разведке России", - говорится в сообщении.

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Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.

Агента ГРУ задержали в Одессе / Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, российский агент выполнял еще одну задачу – пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали.

Задержанный - 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи".

Также он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

Одессит собирал информацию о дислокации украинских войск / Фото: ssu.gov.ua

В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях массовых беспорядков в областном центре.

В начале полномасштабного вторжения России мужчина подписался на вражеский Telegram-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск.

Впоследствии на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который "под прикрытием" находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на "прямую" связь с представителем ГРУ.

"После вербовки одессит получил дальнейшие инструкции и приступил к выполнению враждебных задач. Для коммуникации использовал мессенджер, а полученную развединформацию передавал агрессору в виде текстовых сообщений и фотографий украинских объектов", - добавили в СБУ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщал Главред, сотрудникам Службы безопасности Украины с помощью киберспециалистов удалось вычислить и задержать двоих агентов страны-агрессора РФ, которые скорректировали ракетный удар по Киеву и области 21 сентября 2023 года.

Установлено, что накануне этой даты задержанные агенты РФ направили россиянам координаты для удара по городу,

Также контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ. Он получил задание - создать собственную агентурную сеть на Юге Украины.

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