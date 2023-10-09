УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ

Анна Ярославская
9 октября 2023, 11:54 обновлено 9 октября, 11:59
Задержанный 29-летний житель Одессы был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.
СБУ разоблачила агента РФ в Одессее
СБУ разоблачила агента РФ в Одессее / Коллаж: Главред, фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Одессе еще одного агента главного управления генштаба из РФ (известного как ГРУ ). Он корректировал российские воздушные атаки по городу и разведывал локации сил обороны на территории региона.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, для маскировки преступной деятельности злоумышленник вступил в ряды местного отряда спасателей-волонтеров. Эта общественная организация помогает подразделениям Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в преодолении последствий ракетных и дроновых ударов агрессора по областному центру.

"Установлено, что под видом спасателя он прибывал на места прилетов якобы для разбора завалов, а на самом деле фиксировал последствия вражеских атак и отчитывался об этом военной разведке России", - говорится в сообщении.

видео дня

Полученные разведданные оккупанты использовали для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Одессе.

Агента ГРУ задержали в Одессе
Агента ГРУ задержали в Одессе / Фото: ssu.gov.ua

Кроме того, российский агент выполнял еще одну задачу – пытался выявить боевые позиции реактивных артиллерийских систем HIMARS и систем противовоздушной обороны ВСУ в прифронтовых районах области.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника, установили его местонахождение и задержали.

Задержанный - 29-летний житель Одессы, ранее входивший в состав местной ячейки так называемого "ленинского коммунистического союза молодежи".

Также он был "связным" агента-спецназовца ФСБ, которого СБУ вывела из Приднестровья и задержала в Одесской области.

Агент РФ
Одессит собирал информацию о дислокации украинских войск / Фото: ssu.gov.ua

В мае 2014 года он активно участвовал в провокациях массовых беспорядков в областном центре.

В начале полномасштабного вторжения России мужчина подписался на вражеский Telegram-канал, который для российской разведки собирал информацию о дислокации украинских войск.

Впоследствии на него вышел администратор этого интернет-ресурса, который "под прикрытием" находится в одной из стран Центральной Азии и передал его на "прямую" связь с представителем ГРУ.

"После вербовки одессит получил дальнейшие инструкции и приступил к выполнению враждебных задач. Для коммуникации использовал мессенджер, а полученную развединформацию передавал агрессору в виде текстовых сообщений и фотографий украинских объектов", - добавили в СБУ.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили российскому агенту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время он находится под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Как сообщал Главред, сотрудникам Службы безопасности Украины с помощью киберспециалистов удалось вычислить и задержать двоих агентов страны-агрессора РФ, которые скорректировали ракетный удар по Киеву и области 21 сентября 2023 года.

Установлено, что накануне этой даты задержанные агенты РФ направили россиянам координаты для удара по городу,

Также контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ. Он получил задание - создать собственную агентурную сеть на Юге Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине СБУ Одесса новости Украины новости Одессы война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБ

11:10 Украина
Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на Херсонщине

10:23 Украина
Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:40 Мир
Все главные новости

Последние новости

11:57

"Горжусь, что я еврей": Галкин сказал, собирается ли бежать с Пугачевой из Израиля

11:54

Притворялся спасателем и корректировал ракетные удары: СБУ разоблачила агента РФ

11:15

"Поляки заслуживают правды": Дуда сделал новое заявление о конфликте с Украиной

11:12

Гороскоп на завтра 10 октября 2023: Овну - ревность, Весам - разговоры о переезде и детях

11:10

"Бомбы сбивать не можем": в ВСУ сказали, что критически нужно для защиты от КАБВидео

Россия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - ЗолотаревРоссия зимой пойдет в новое наступление, если помощь США сократится - Золотарев
11:05

Диетолог назвала средство, которое способствует росту волос и останавливает их выпадение

11:02

Хитрый тест на IQ: найдите правильный ответ всего за 15 секунд

10:35

Невероятно нежный, кремовый торт со сгущенкой за 1 час - секрет приготовления

10:29

Когда переводят часы в Украине: как правильно перейти зимнее время

Реклама
10:24

ХАМАС "серьезно ослаблен": в ЦАХАЛ сообщили, что сейчас происходит в ИзраилеВидео

10:23

Один человек погиб и 18 ранены: оккупанты ударили по жилым кварталам на ХерсонщинеФото

09:51

Мы проиграем, когда майбахов в Киеве станет больше, чем старых пикапов на фронтемнение

09:41

Какой праздник завтра 10 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

09:40

Украинцев могло погибнуть больше: МИД обновил информацию о ситуации в Израиле

09:37

Израиль был обманут: в Reuters узнали, как ХАМАС удалось устроить внезапную атаку

09:32

Вкуснее, чем в магазине: повар показал, как сделать идеальный домашний майонезВидео

09:22

Нападение на Израиль не связано с фокусом Запада на Украине – Блинкен

08:55

Какой праздник сегодня 9 октября: день в мировой и украинской истории, церкви

08:48

Эксперт рассказал, как удалить плесень и грибок со штор, не повреждая их

08:30

РФ пытается замедлить ВСУ: что придумали оккупанты, рассказали в ISW

Реклама
08:29

Израиль массированно ударил по Сектору Газа: уничтожают дома всех боевиков

08:26

Эти горячие булочки на завтрак станут звездой на вашем столе: рецепт вкуснотищи для детей

07:06

На заседании Совбеза ООН никаких решений по Израилю не принято – CNN

06:55

Нужно найти медведя в лесу за 14 секунд: невероятная оптическая иллюзия

06:43

Иран помог спланировать атаку на Израиль: в WSJ раскрыли подробности

06:35

Как правильно говорить – "мати" или "матір": Авраменко удивил ответомВидео

06:04

Основной вывод из событий в Израилемнение

05:30

Как убрать живот и бока за 7 минут в день: идеальная тренировка на пресс с подушкойВидео

05:00

Зачем смешивать стиральный порошок с сахаром: способ, который удивит всех хозяек

02:30

Ядерное разоружение РФ: эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля

02:00

Экс-жена Кличко в леопардовом ультрамини похвасталась "кошачей" грацией

01:28

Президентом стать не сможет, "но": эксперт раскрыл амбиции Маска за счет Украины

08 октября, воскресенье
23:50

РФ готовит массированные удары: в ВСУ назвали сроки и цели вражеских атак

23:27

В Израиль направляется крупнейший авианосец США, первый самолет с помощью уже прибыл - СМИ

22:43

"Подтвердилась гибель граждан": Зеленский срочно обратился к украинцам в Израиле

22:37

Бегут от войны: Галкина и Пугачеву заметили в аэропорту Израиля

21:45

ВСУ нацелились на освобождение крупных городов: генерал-разведчик раскрыл сценарий

21:27

Голос країни-13 - 6 выпуск: итоги второй части вокальных баттловВидео

21:25

Этот давно забытый салат Дамское счастье покорит всех: рецепт без грамма майонезаВидео

21:05

По кошельку не ударят: мастер показал 3 бюджетных материала для утепления деревянных окон за 5 минут

Реклама
21:03

Плыли на лодках под обстрелом: ГУРовцы трижды пытались освободить Энергодар - Буданов

20:58

Это еще не новая мировая война, но ее прелюдиямнение

20:32

Сумская жестко припечатала Кондратюка из-за солдатской зарплаты Козловского

20:31

Этот витамин самый важный: британский врач рассказала, какую добавку обязательно принимать осенью

19:56

Уничтожены и ранены десятки ГРУшников: в Сети узнали об ударе по базе РФ в Крыму

19:25

Будут заморозки и снег: синоптики объявили штормовое предупреждение

19:19

София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

19:15

Солидарны с Израилем, защищаем граждан Украины: Зеленский созвонился с Нетаньяху

19:03

Кричала и умоляла о помощи: идентифицированы две украденные ХАМАСом девушкиВидео

18:32

У Путина нашли признаки смертельной болезни: СМИ раскрыли страшный диагноз

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новости
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять