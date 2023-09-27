Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

Сотрудникам Службы безопасности Украины с помощью киберспециалистов удалось вычислить и задержать двоих агентов страны-агрессора РФ, которые скорректировали ракетный удар по Киеву и области 21 сентября 2023 года.
Установлено, что накануне этой даты задержанные агенты РФ направили россиянам координаты для удара по городу, сообщает пресс-служба СБУ.
Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.
По данным следствия, "наведением" российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, которые работали на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).
"В поле зрения военной разведки России они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева", - говорится в сообщении.
По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения сил обороны в столичном регионе.
"Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров. Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений изменники использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов", - рассказали в СБУ.
За каждое выполненное задание злоумышленники получали из России деньги.
Во время обысков по местам проживания обоих фигурантов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для фотографирования украинских объектов и переписки с агрессором.
Также найдены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "куратора" из ГРУ.
Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.
Массированный ракетный удар по Украине 21 сентября
Рано утром 21 сентября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - в Киеве силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.
Пострадали 7 человек в Дарницком районе столицы. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) оказались в больницах города. Четыре человека получили помощь на месте.
В Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.
В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Есть пострадавшие.
Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.
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