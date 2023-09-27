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Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

Анна Ярославская
27 сентября 2023, 11:58 обновлено 27 сентября, 11:58
Корректировкой российских ракет в Киеве занимались двое местных жителей. За свои действия получали из России деньги.
Ракетный удар по Киеву, корректировщик
Агенты РФ направили россиянам координаты для удара по столице Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/SBUkr, КМВА

Сотрудникам Службы безопасности Украины с помощью киберспециалистов удалось вычислить и задержать двоих агентов страны-агрессора РФ, которые скорректировали ракетный удар по Киеву и области 21 сентября 2023 года.

Установлено, что накануне этой даты задержанные агенты РФ направили россиянам координаты для удара по городу, сообщает пресс-служба СБУ.

Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе энергогенерирующие предприятия.

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По данным следствия, "наведением" российских ракет в Киев занимались двое местных жителей, которые работали на главное управление генштаба ВС РФ (известное как ГРУ).

"В поле зрения военной разведки России они попали из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях, которые распространялись после начала полномасштабного вторжения агрессора. Затем представитель российского ГРУ дистанционно завербовал обоих мужчин и поставил им задачу по сбору разведданных на территории Киева", - говорится в сообщении.

Агенты ГРУ
Агенты ГРУ занимались наведением российских ракет / Фото: t.me/SBUkr
Агент ГРУ
СБУ задержала корректировщиков российских ракет / Фото: t.me/SBUkr

По указанию российской спецслужбы агенты отслеживали места базирования и перемещения сил обороны в столичном регионе.

"Для этого выходили на улицы и скрыто фиксировали пункты дислокации украинских защитников. Также фигуранты "втемную" использовали своих знакомых, у которых выспрашивали "нужную" информацию под видом бытовых разговоров. Кроме того, вражеские агенты присылали своему российскому куратору фотографии и геолокации стратегически важных объектов энергетической инфраструктуры. Для передачи сведений изменники использовали мессенджер, а чтобы замаскировать "сеансы" связи, создали несколько анонимных аккаунтов", - рассказали в СБУ.

За каждое выполненное задание злоумышленники получали из России деньги.

Во время обысков по местам проживания обоих фигурантов изъяты мобильные телефоны, которые они использовали для фотографирования украинских объектов и переписки с агрессором.

Переписка с куратором из РФ
Переписка с куратором из РФ / Фото: t.me/SBUkr
Переписка с куратором из РФ
Переписка с куратором из РФ / Фото: t.me/SBUkr

Также найдены банковские карты, на которые российские агенты получали средства от своего "куратора" из ГРУ.

Следователи Службы безопасности сообщили обоим задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Злоумышленникам грозит пожизненное заключение.

Массированный ракетный удар по Украине 21 сентября

Рано утром 21 сентября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - в Киеве силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.

Пострадали 7 человек в Дарницком районе столицы. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) оказались в больницах города. Четыре человека получили помощь на месте.

В Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Есть пострадавшие.

Во время массированной ракетной атаки была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру. Была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

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война в Украине СБУ новости Украины ракетный удар
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