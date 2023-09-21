РФ атаковала ракетами Ровенщину: разрушено СТО и не только, много людей без света

Российские ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру в Ровенской области.

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РФ атаковала ракетами Ровенщину/ коллаж: Главред, фото: скрин, Минобороны РФ, ГСЧС Украины

Во время массированной ракетной атаки оккупантов по Украине рано утром 21 сентября была атакована также Ровенская область. Ракеты попали в гражданскую и энергетическую инфраструктуру.

Об этом рассказал глава Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль в видеообращении. Он сообщил, что, в частности, была частично разрушена СТО и повреждены автомобили, которые были там.

"Позади меня СТО, которое частично разрушено, и повреждены автомобили, которые были на территории. К счастью, обошлось без жертв", - отметил глава ОВА.

видео дня

Также он сообщил, что в результате атаки отсутствует энергоснабжение в части Ровенского района. Все соответствующие службы работают, в том числе и Ровнооблэнерго.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал об атаке РФ по Ровенской области / скрин

Смотрите видео, как глава Ровенской ОВА Виталий Коваль рассказал об атаке РФ по Ровенской области:

Ракетный удар РФ по Украине

Рано утром в четверг, 21 сентября, страна-агрессор Россия нанесла ракетный удар по Украине. В Киеве, Харькове, Ровно и других городах прогремели взрывы. В Киеве из-за падения обломков были повреждения в Дарницком, Соломенском, Шевченковском районах. В Дарницком районе возникли возгорания. Пострадали 7 человек, в частности ребенок.

Также россияне атаковали отель в Черкассах, там начался пожар. Пострадали 7 человек и 10 человек эвакуированы. Из-под завалов спасены 1 человек.

В Харькове в результате атаки разрушено складское здание, пострадали два человека. Во Львовской области враг нанес удар по промышленной зоне, есть разрушения и возгорания.

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