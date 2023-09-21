Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

Полиция сообщила, что в четверг, 21 сентября, в Киевской области в результате удара России пострадали два человека.

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Удар по Киевщине был вновь нанесен оккупантами / Нацполиция

В четверг, 21 сентября, в Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Главка Нацполиции по региону в Facebook.

На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. На данный момент известно о двух пострадавших.

Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.

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Ракетные удары РФ по Украине

В ночь с 20 на 21 сентября в Киеве, Харькове, Львове, Ровно, Черкассах прогремели взрывы.

В столице было слышно как минимум четыре взрыва.

"В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал вопрос о том, каким числом ракет и ударных дронов располагают оккупанты РФ. По его словам, в большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить.

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