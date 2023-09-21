УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

Дмитрий Видоменко
21 сентября 2023, 08:53 обновлено 21 сентября, 08:54
0
Полиция сообщила, что в четверг, 21 сентября, в Киевской области в результате удара России пострадали два человека.
Удар по Киевщине
Удар по Киевщине был вновь нанесен оккупантами / Нацполиция

В четверг, 21 сентября, в Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Об этом сообщила пресс-служба Главка Нацполиции по региону в Facebook.

На территории области обнаружены сбитые обломки вражеских ракет. На данный момент известно о двух пострадавших.

Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.

видео дня
Удар по Киевщине

Ракетные удары РФ по Украине

В ночь с 20 на 21 сентября в Киеве, Харькове, Львове, Ровно, Черкассах прогремели взрывы.

В столице было слышно как минимум четыре взрыва.

"В результате работы ПВО по сбитию враждебных целей произошло падение обломков в Голосеевском и Дарницком районах столицы. Все экстренные службы следуют на места. Информация о жертвах и разрушениях уточняется. Находитесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги!" - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что у страны-агрессора России по состоянию на осень 2023 года в разы меньше ракет, чем было в 2022 году. Вместе с тем он обратил внимание на то, что в РФ производство ракет продолжается, при этом в них до сих пор присутствуют западные комплектующие.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов прокомментировал вопрос о том, каким числом ракет и ударных дронов располагают оккупанты РФ. По его словам, в большинстве случаев страна-агрессор сразу же использует все дроны и ракеты, которые успевает производить.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Киевская область глава Нацполиции война России и Украины
Реклама

Главное за день

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробности

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробности

08:25 Украина
"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантов

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантов

08:19 Украина
Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно

06:32 Украина
Все главные новости

Последние новости

08:53

Ракетный удар оккупантов: в Киевской области пострадали двое людей — Нацполиция

08:25

Под завалами много людей: россияне атаковали отель в Черкассах, все подробностиВидео

08:19

"Жутко, ужас прямо": ночью в Крыму гремели взрывы в районе аэродрома оккупантовВидео

08:14

Русские ударили по жилым кварталам в Херсоне: есть погибшие и раненые

06:55

К марту путинский режим может пастьмнение

Ракетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известноРакетный удар РФ по Украине: в Киеве, Харькове, Ровно прогремели взрывы - что известно
05:20

Даже не догадываетесь: самые странные добавки, которые вы ели

05:00

Что делать, если не работает Wi-Fi роутер: способы, которые вернут вам Интернет

04:32

Какой сегодня праздник 21 сентября: день в мировой и украинской истории, церкви

04:30

Какие вещи нужно выбросить 22 сентября, чтобы избавиться от болезней: приметы дня

Реклама
04:00

Кадырова решили ликвидировать: раскрыта неожиданная причина и вероятный сценарийВидео

03:30

Почему неправильно говорить "він являється студентом": Авраменко объяснил ошибку

03:05

Чувственная симфония женственности: Неплях оголила плечики в прозрачном платье

02:42

Даже антипригарную: как очистить старую сковороду до блеска

02:10

Украина способна уничтожить Черноморский флот РФ: эксперт раскрыл сценарийВидео

01:45

"Стал флотилией": Коваленко объяснил, как атаки на российские корабли влияют на ЧФ РФВидео

00:17

Польша прекратила поставки оружия Украине: что произошло между странами

00:00

Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ

20 сентября, среда
23:40

Бывшая невеста Кличко и мать его дочери кардинально изменила внешность

23:05

Рианна подтвердила рождение ребенка от ASAP Rocky и показала лицо сына

23:00

Там было много командиров: подробности удара по командному пункту флота РФ в Крыму

Реклама
22:46

Кадыров "воскрес": прихвостень Путина появился в неожиданном видеоВидео

22:15

"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

22:11

Водка, сигареты, перепаленные волосы и похабные фото: как выглядит дочь путиниста Эрнста из США

22:06

10 дней незаконно держали в военкомате: новые детали дела об избиении уклонистов

21:50

Россия "кинула" Армению: Путин поприветствовал капитуляцию в Карабахе

21:48

Поддерживал "русский мир" и сбежал из Украины: где сейчас Андрей Доманский

21:23

Азербайджан вернул Карабах и восстановил суверенитет, в Армении - протестыВидео

21:07

"Будет новый элемент": США объявят новый пакет военной помощи Украине

20:55

Уничтожение БДК и подлодки оккупантов: РФ срочно вывела субмарины из Севастополя

20:41

Почему люди здороваются в горах: вежливость или тайное значение

20:29

Максим Галкин показал Аллу Пугачеву на пляже без макияжа

20:17

Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины компании FavbetФото реклама

20:14

Постпред России в ООН устроил истерику из-за Зеленского и нарвался на "пощечину"

19:54

Будет тепло, но не везде: какие регионы будут плавать из-за дождей

19:40

Пьяная Захарова заявилась на похороны актера и обматерила коллег

19:21

Артистка оркестра ВСУ и "Королева Польши": подробности 4 выпуска Голосу країни-13

19:21

В Карабахе убили российских "миротворцев" – Минобороны РФ

19:17

Невозможно вкусно: Клопотенко показал минутный рецепт битых огурцов

19:11

Зеленский представил "формулу мира" в ООН: выдвинул РФ два требования

19:10

Ситуация критическая: по зерновой сделке и Польше краткомнение

Реклама
18:52

Чем можно заразиться от собаки: почему питомца нельзя пускать на диван

18:52

В Польше пошли на попятную: заявили о желании договариваться с Украиной по зерну

18:43

Огромная территория в огне после мощных взрывов: ВСУ подорвали базу РФ в Крыму

18:33

В чем смысл уборки: психолог Карпачев утверждает, что можно не убирать дома

18:22

ВСУ к зиме могут выйти к Крыму, войска РФ в Токмаке ждет развилка – КоваленкоВидео

17:56

Бьет на 90 километров: РФ начала применять дальнобойные дроны Ланцет — BildВидео

17:36

Планка для похудения: 11 вариантов популярного упражнения, которые помогут убрать животВидео

17:25

Окошко, не потей: что нужно сделать, чтобы не было конденсата на окнах

17:21

Электронный реестр военнообязанных Украины: что узнает Минобороны о гражданах

16:55

Весь график красный: Украину накрыла очень сильная и затяжная магнитная буря

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять