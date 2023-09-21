Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенок

Рано утром 21 сентября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - в Киеве силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.
Как сообщили в Киевской городской администрации, обломки сбитых ракет упали в нескольких районах столицы:
- в Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, обошлось без возгорания;
- в Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание. Информация о жертвах и разрушениях уточняется;
- в Голосеевском районе повреждены окна в 5-этажном доме, но других разрушений и пострадавших нет.
"Тревога в Киеве длилась более 2 часов. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения! Только представьте – полтора месяца непрерывной тревоги", - написал глава КГВА Сергей Попко.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе медики госпитализировали 18-ти летнюю девушку и 9-ти летнюю девочку. По его словам, эти пострадавшие из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.
Также в Дарницком районе спасатели тушили пожар на СТО − загорелись две машины. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало общежитие заведения профтехобразования.
"Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет", − сообщил мэр столицы.
По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) оказались в больницах города. Четыре человека получили помощь на месте.
Как сообщал Главред, в Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.
В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Эвакуировали десять человек, еще одного — спасли из-под завалов.
Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что число пострадавших возросло до семи.
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