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Атака РФ на Киев: в трех районах обломки наделали беды, пострадали 7 человек, в том числе ребенок

Анна Ярославская
21 сентября 2023, 09:10 обновлено 21 сентября, 09:15
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В Дарницком районе столицы медики госпитализировали 9-летнюю девочку. Всего пострадали 7 человек.
Последствия ракетного удара по Киеву
Последствия ракетного удара по Киеву / Коллаж: Главред, фото: КГВА, УНИАН

Рано утром 21 сентября российские оккупанты нанесли массированный ракетный удар по Украине. Атаковали в том числе и столицу - в Киеве силы ПВО сбили около 20 вражеских целей.

Как сообщили в Киевской городской администрации, обломки сбитых ракет упали в нескольких районах столицы:

  • в Шевченковском районе есть повреждение газовой трубы, обошлось без возгорания;
  • в Дарницком районе обломками повреждены нежилые помещения и припаркованные автомобили. Есть возгорание. Информация о жертвах и разрушениях уточняется;
  • в Голосеевском районе повреждены окна в 5-этажном доме, но других разрушений и пострадавших нет.

"Тревога в Киеве длилась более 2 часов. Столица уже пересекла отметку в 1000 часов тревог с начала полномасштабного вторжения! Только представьте – полтора месяца непрерывной тревоги", - написал глава КГВА Сергей Попко.

видео дня

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в Дарницком районе медики госпитализировали 18-ти летнюю девушку и 9-ти летнюю девочку. По его словам, эти пострадавшие из дома рядом с инфраструктурным объектом, куда упали обломки.

Также в Дарницком районе спасатели тушили пожар на СТО − загорелись две машины. Выбиты окна в двухэтажном доме рядом. Также пострадало общежитие заведения профтехобразования.

"Ученики были в укрытии, среди них пострадавших нет", − сообщил мэр столицы.

По уточненным данным медиков, в Дарницком районе пострадали 7 человек. Трое из них (среди них 9-летняя девочка) оказались в больницах города. Четыре человека получили помощь на месте.

  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv
  • Ракетный удар по Киеву 21 сентября
    Ракетный удар по Киеву 21 сентября Фото: t.me/VA_Kyiv

Как сообщал Главред, в Киевской области в результате очередного ракетного удара русских оккупантов пострадали два человека. Правоохранители осматривают место происшествия и помогают гражданам преодолевать последствия атаки.

В Черкассах в результате падения обломков ракет во время атаки России есть попадание в объект социальной инфраструктуры. Министр внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что попадание было в отель. Начался пожар, также загорелись торговые павильоны на рынке. Эвакуировали десять человек, еще одного — спасли из-под завалов.

Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что число пострадавших возросло до семи.

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новости Киева война в Украине новости Украины взрыв война России и Украины ракетный удар
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