С территории Приднестровья: СБУ провели дерзкую операцию по задержанию агента РФ

СБУ сообщила детали проведения по задержанию российского агента ФСБ. Задача злоумышленника состояла в создании на Юге Украины агентурной сети РФ.

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СБУ провели уникальную операцию по задержанию агента РФ / Коллаж Главред, фото: СБУ, УНИАН

Контрразведка Службы безопасности провела многоэтапную спецоперацию, в результате которой вывела с территории непризнанного Приднестровья и задержала в Одесской области агента ФСБ. Он получил задание - создать собственную агентурную сеть на Юге Украины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

По данным ведомства, для выполнения задания фигурант пытался дистанционно вербовать жителей Одесской области, в том числе местных правоохранителей.

"Чтобы вывести российского агента на территорию нашего государства, контрразведчики СБУ ввели в его поле зрения действующую сотрудницу Службы безопасности и создали условия относительно ее "согласия" на сотрудничество с врагом", - говорится в сообщении СБУ.

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По сценарию украинской спецслужбы, злоумышленник приехал в Одесскую область, чтобы лично завербовать "кандидатку". Оперативная комбинация СБУ позволила поэтапно задокументировать преступные действия российского агента и задержать его "на горячем".

"По данным следствия, вражеским приспешником оказался гражданин Украины, который в начале 90-х выехал в Молдову, где участвовал в войне на стороне боевиков так называемой "ПМР". Впоследствии он стал снайпером в составе подконтрольного РФ подразделения "Внутренних войск Приднестровья". Затем фигурант получил "повышение" и был назначен командиром группы 17-го отряда спецназначения "Эдельвейс" МВД России", - отмечают в СБУ.

Силовики также отмечают, что в 2014 году российский агент прибыл в Одессу для совершения массовых беспорядков в пользу рф, за что был объявлен в розыск украинскими правоохранителями. Чтобы избежать правосудия, фигурант сбежал в фейковую "ПМР", где в 2019 году для выполнения задач ФСБ был завербован представителями местного "МГБ".

"Тогда он получил оперативный псевдоним "Скиф", прошел инструктаж, а уже в 2023 году приступил к выполнению вражеских задач", - резюмировали в Службе безопасности Украины.

Среди приоритетных направлений его разведывательно-подрывной деятельности был сбор разведданных о дислокации и перемещении Сил обороны в прифронтовых районах на юге Украины. Следователи Службы безопасности сообщили "Скифу" о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Операции СБУ

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 октября, СБУ атаковала беспилотниками электроподстанцию в Курской области, в результате чего без электроэнергии остались важные военные объекты РФ.

4 октября ночью нанесла удар по Белгородской области, в результате чего было поражен российский комплекс ПВО С-400 Триумф. Стратегический зенитный ракетный комплекс агрессора России был атакован дронами.

Также сотрудникам Службы безопасности Украины с помощью киберспециалистов удалось вычислить и задержать двух агентов страны-агрессора РФ, которые скорректировали ракетный удар по Киеву и области 21 сентября 2023 года.

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