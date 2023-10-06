ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов.
При этом Силы обороны выполнили 1270 огневых задач, рассказал в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.
"За последние сутки потери врага составили 323 человека, в частности, в плен сдались 2 оккупанта", - рассказал он.
Уничтожены 44 единицы военной техники противника. В частности:
- 4 танка;
- 12 ББМ;
- 6 артиллерийских систем;
- 1 РСЗО;
- 9 БпЛА;
- 10 единиц автомобильной;
- единица специальной техники оккупантов;
- 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага.
Контрнаступление ВСУ
Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье. Защитники Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - Работино и Вербового на Запорожье.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ создали мощный "огневой кулак". Украинские военные открывают огонь по российской артиллерии заблаговременно, подчеркнул Сергей Баранов.
Ранее в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом. Российская армия безуспешно пытается восстановить свои позиции в Андреевке и Клещиевке. В то же время, наши защитники продвинулись на расстояние от 100 до 400 метров на Бахмутском направлении.
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