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ВСУ мощно ударили по врагу: "перемололи" сотни оккупантов вместе с техникой

Алексей Тесля
6 октября 2023, 12:47 обновлено 6 октября, 12:47
Силы обороны выполнили 1270 огневых задач за сутки, рассказал Александр Тарнавский.
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ВСУ бьют по врагу / Коллаж: Главред, Фото: 22 окрема механізована бригада, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контрадмирала Михаила Билинского

За прошедшие сутки на Таврическом направлении враг нанес 13 авиационных ударов, провел 24 боевых столкновения и совершил 915 артиллерийских обстрелов.

При этом Силы обороны выполнили 1270 огневых задач, рассказал в Telegram командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский.

"За последние сутки потери врага составили 323 человека, в частности, в плен сдались 2 оккупанта", - рассказал он.

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Уничтожены 44 единицы военной техники противника. В частности:

  • 4 танка;
  • 12 ББМ;
  • 6 артиллерийских систем;
  • 1 РСЗО;
  • 9 БпЛА;
  • 10 единиц автомобильной;
  • единица специальной техники оккупантов;
  • 2 склада боеприпасов и еще один важный объект врага.

Контрнаступление ВСУ

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвинулись возле трех населенных пунктов на Донбассе и Запорожье. Защитники Украины продвинулись возле Андреевки Донецкой области, а также - Работино и Вербового на Запорожье.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ создали мощный "огневой кулак". Украинские военные открывают огонь по российской артиллерии заблаговременно, подчеркнул Сергей Баранов.

Ранее в ВСУ сообщили о продвижении под Бахмутом. Российская армия безуспешно пытается восстановить свои позиции в Андреевке и Клещиевке. В то же время, наши защитники продвинулись на расстояние от 100 до 400 метров на Бахмутском направлении.

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ВСУ война России и Украины контрнаступление ВСУ
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