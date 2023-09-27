'Будут хорошие новости': в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

Бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил, что в ходе контрнаступления украинских военных на Таврическом направлении стоит ждать хороших новостей.
"Таврическое направление. Будут хорошие новости", - написал он в своем Telegram.
Также Тарнавский отметил, что украинские военные стабильно продвигаются и уничтожают россиян. Он также показал видео работы подразделения аэроразведки "Кобра" и один из таких случаев.
Смотрите видео, как украинские военные уничтожают оккупантов:
Ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ продвинулись на Донбассе и освободили новые территории под Бахмутом. по данным Генштаба ВСУ российские силы совершили неудачные атаки вблизи Клещиевки и к востоку и юго-востоку от Богдановки.
Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска продолжают наступательные действия на Мелитопольском направлении и наступательные действия - на Бахмутском.
Бои за Клещеевку идут уже по железной дороге, у россиян осталось еще несколько трасс. ВСУ контролируют огнем трассу "Бахмут-Горловка", что значительно ухудшает логистику оккупантов, пояснил руководитель пресс-службы восточной группировки войск.
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