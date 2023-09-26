'О наступлении и обороне ВСУ': Зеленский созвал военное руководство на Ставку

На ставке прослушали большой доклад о мерах, которые предпринимает Минстратегпром для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.

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Зеленский провел Ставку / коллаж: Главред, фото: ОПУ, скриншот: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский 26 сентября провел первое заседание Ставки верховного главнокомандующего после возвращения из длительной командировки.

В своем Telegram-канале Зеленский сообщил, что на заседании главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и руководитель ГУР Кирилл Буданов докладывали об оперативной ситуации на фронте и планах противника.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский и командующий группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский доложили о ходе конкретных наступательных и оборонительных операций на своих участках. Министр обороны Рустем Умеров рассказал об обеспечении фронта всем необходимым.

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Зеленский провел Ставку после командировки / скриншот: Telegram

Министр стратегической промышленности Александр Камышин подготовил крупный доклад о мерах, которые принимает Минстратегпром для наращивания собственного производства вооружения, особенно дронов.

Также глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко рассказал о текущем состоянии дел в российской армии и перспективах развития российского ВПК.

Война в Украине: ситуация на фронте

Напомним, что ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами", пострадал пункт пропуска на границе. По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

ВСУ мощно бьют врага на юге, пошли вперед и захватили новые рубежи. Украинские защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также закрепляются на занятых рубежах и истощают врага.

Оккупанты провально наступали под Бахмутом но понесли большие потери-разведка Британии. В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что российская армия способна обороняться, но не может наступать.

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