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Ночью РФ атаковала Украину 38 "Шахедами": пострадал пункт пропуска на границе

Анна Ярославская
26 сентября 2023, 09:46 обновлено 26 сентября, 09:46
Силам ПВО удалось уничтожить 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131".
Дым, дроны Шахед
РФ атаковала Украину дронами "Шахед" / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, Telegram

В ночь на 26 сентября российские оккупанты атаковали Украину дронами. Силы ПВО уничтожили 26 из 38-ми ударных беспилотников. В Подунавье было попадание, повреждена пограничная инфраструктура, горел автотранспорт.

Как сообщили в командовании Воздушных сил в Telegram, в ночь на 26 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали ударными БпЛА типа "Shahed".

"Зафиксированы пуски 38 ударных БпЛА "Shahed-136/131" с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – РФ, мыс Чауда – Крым). Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны Украины, уничтожено 26 ударных БпЛА "Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

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По маршруту следования ударных дронов работала истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы.

Уничтожены 26 "шахедов"
Уничтожены 26 "шахедов" / Фото: t.me/kpszsu

Тем временем пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона сообщила, что враг снова атаковал дронами припортовую и пограничную инфраструктуру в Одесской области. В Подунавье было попадание – загорелся автотранспорт в зоне ожидания и оформления. Пострадали два водителя. Был также риск для пассажиров автобуса, который готовился к пересечению границы.

Кроме того, повреждена пограничная инфраструктура в международном пункте пропуска.

По словам Гуменюк, во время ночной атаки на юге было уничтожено 22 "Шахеда": 10 - над Одесской областью, 3 - над Херсонской, 6 - над Николаевской и 3 - над Кировоградской.

Последствия атаки дронов на Николаевщине

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в сообщил в Telegram, что в ночь на 26 сентября в регионе были сбиты 6 ударных дронов типа "Shahed-136/131". А в Березнеговатской общине в результате падения обломков вражеского беспилотного летательного аппарата возник пожар на агропредприятии. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атака на Черкасскую область

Глава Черкасской ОВа Игорь Табурец сообщил, что оккупанты атаковали регион "шахедами".

"Тревожное начало суток в Черкасской области. Ночью враг атаковал нашу область "шахедами". Силами ПВО сбиты четыре воздушных цели противника", - написал он в Telegram.

По его словам, есть попадание в инфраструктурный объект. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. В настоящее время идет ликвидация последствий.

В Кривом Роге прогремел взрыв

Утром 26 сентября в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. В Кривом Роге был слышен взрыв.

Руководитель военной администрации города Александр Вилкул сообщил, что оккупанты нанесли ракетный удар по одному из предприятий города. Обошлось без потерь,

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