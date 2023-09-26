В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

В южных и центральных областях Украины сейчас объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.
Рано утром во вторник, 26 сентября, в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. В Кривом Роге был слышен взрыв.
"Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская области - угроза применения баллистического вооружения!" - предуприедили Воздушные силы в Telegram.
Впоследствии тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях.
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Руководитель военной администрации города Александр Вилкул подтвердил взрыв в Кривом Роге.
"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.
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