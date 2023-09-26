В Кривом Роге прогремел взрыв: первые подробности

В южных и центральных областях Украины сейчас объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистического оружия.

https://glavred.info/ukraine/v-krivom-roge-progremel-vzryv-pervye-podrobnosti-10503628.html Ссылка скопирована

В ряде областей объявили воздушную тревогу / Коллаж: Главред, фото: скриншот, отрытые источники

Рано утром во вторник, 26 сентября, в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы применения баллистических ракет. В Кривом Роге был слышен взрыв.

"Винницкая, Черкасская, Кировоградская, Одесская, Николаевская, Херсонская области - угроза применения баллистического вооружения!" - предуприедили Воздушные силы в Telegram.

Впоследствии тревогу объявили в Днепропетровской и Запорожской областях.

видео дня

Руководитель военной администрации города Александр Вилкул подтвердил взрыв в Кривом Роге.

"Кривой Рог. Взрыв. Ничего не снимаем и не выкладываем в интернет", - написал он в Telegram.

Новость дополняется...

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.