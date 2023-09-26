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ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

Алексей Тесля
26 сентября 2023, 10:17 обновлено 26 сентября, 10:29
За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений, рассказал Павел Ковальчук.
ВСУ
ВСУ наступают на юге / Коллаж: Главред, Фото: 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.

Украинские защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также закрепляются на занятых рубежах и истощают врага, цитирует его Military Media Center.

Украинский офицер уточнил, что всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.

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Ковальчук добавил, что на Бахмутском направлении украинские воины успешно отразили 5 атак противника в районе Клещиевки.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорвали главную линию обороны врага к югу от Работино. Украинские танки и другая бронетехника действует южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа в Запорожской области.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Украинские защитники отбили атаки противника в районе Работино и нанесли врагу значительные потери.

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