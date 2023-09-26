ВСУ мощно бьют врага на юге: пошли вперед и захватили новые рубежи

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают наступательную операцию, сообщил спикер Генерального штаба ВСУ Павел Ковальчук.
Украинские защитники наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, а также закрепляются на занятых рубежах и истощают врага, цитирует его Military Media Center.
Украинский офицер уточнил, что всего за прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений. Враг нанес 16 ракетных и 72 авиационных ударов, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам.
Ковальчук добавил, что на Бахмутском направлении украинские воины успешно отразили 5 атак противника в районе Клещиевки.
Ранее сообщалось о том, что ВСУ прорвали главную линию обороны врага к югу от Работино. Украинские танки и другая бронетехника действует южнее последней линии главного российского оборонительного рубежа в Запорожской области.
Напомним, ранее сообщалось о том, что на юге ВСУ "перемололи" сотни россиян вместе с техникой. Украинские защитники отбили атаки противника в районе Работино и нанесли врагу значительные потери.
Больше новостей:
- РФ стянула под работу тысячи элитных десантников на "мясные штурмы"
- "Нелегкий путь": Зеленский знает, где ВСУ собираются прорвать оборону россиян
- "Готовят контратаки": военный эксперт раскрыл, что задумали россияне на Запорожье