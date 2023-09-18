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"Нелегкий путь": Зеленский знает, где ВСУ собираются прорвать оборону россиян

Юлия Куришко
18 сентября 2023, 10:59 обновлено 18 сентября, 11:08
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Зеленский сообщил, что сейчас только на востоке Украины находятся 200 тысяч россиян.
'Нелегкий путь': Зеленский знает, где ВСУ собираются прорвать оборону россиян
Зеленский рассказал о мощном наступлении ВСУ / коллаж: Главред, фото: ОПУ, командование Объединенных сил ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте и приоткрыл завесу, что знает, где вооруженные силы Украины смогут мощно прорвать российскую оборону.

"Все хотят, чтобы мы прорвали линии обороны. Мы этого очень хотим", - сказал президент Владимир Зеленский в интервью для CBS.

По его словам, это нелегкий путь, учитывая, что только на востоке Украины находятся 200 тысяч россиян.

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"Это будет, я в этом уверен. И я не могу сказать, где это будет быстрее. Я не могу этого сказать, не хочу делиться информационно, извините, потому что знаю, где мы собираемся прорвать - и мощно прорвать", - добавил президент.

Контрнаступление ВСУ: что известно

Напомним, что ВСУ сделали брешь в "обороне" РФ под Работиным, оккупантам не хватает сил. Войскам агрессора России не хватает сил и средств для поддержки своей "оборонительной" линии на юге, считают аналитики Института изучения войны.

ВСУ продвинулись на двух направлениях. Самые активные боевые действия сейчас происходят на Бахмутском направлении. Анна Маляр сообщила, что там продолжаются ожесточенные наступательные действия на юге от Бахмута.

Командир штурмовиков ВСУ раскрыл детали, как оккупантов РФ выбивают под Бахмутом. По всей линии населенных пунктов Клещиевка, Андреевка и Курдюмовка российские оккупанты ежедневно несут потери в личном составе и вынуждены отступать.

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