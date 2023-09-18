'Смешанные атаки': в ВСУ раскрыли детали последнего массированного удара по Украине

Начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что оккупанты хотят истощить систему противовоздушной обороны Украины.
Наталья Гуменюк а в эфире телемарафона "Єдині новини", пояснила, что цель Украины во время этих атак - защита. Именно поэтому Украина максимально эффективно выполняет боевую работу, чтобы противодействовать врагу. Однако россияне бросают каждый раз большую мощность поражающих средств. В частности, ракеты, дроны и используют смешанные атаки.
"Такое маневрирование и направлено на то, чтобы и выявлять системы противовоздушной обороны, где и как расположены, и в том числе истощать. Масштабная тревога была уже ближе к утру. По разным регионам все-таки средства противовоздушной обороны работали фактически целую ночь", - подчеркнула Наталья Гуменюк.видео дня
Пресс-секретарь сообщила, что Россия запустила по Украине несколько волн ударных дронов, которые выпускала с восточного побережья Азова и из Крыма. Они были направлены на юг Одесской области, в частности - направление Дуная, а также по Николаевской области.
Гуменюк уточнила, что россияне выискивают наши системы ПВО, используя волнами дроны и ракеты, пытаются спровоцировать срабатывание более дорогостоящего оборудования.
Напомним, что в Харькове - взрывы, оккупанты нанесли по меньшей мере 4 удара по городу. В воздушных силах предупредили об угрозе применения оккупантами баллистического вооружения в ряде регионов Украины.
В ГУР назвали, чем могут бить оккупанты по Украине. На сегодня РФ в состоянии производить ракеты "Калибры" десятками. В то же время ракеты "Кинжал" стали для страны-агрессора более искусственным производством.
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