'Спецоперация ГУР и ВМС': в Севастополе прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар

Вечером 17 сентября стало известно о взрывах во временно оккупированном Севастополе.
В Telegram- канале "Крымский ветер" сообщают, что в районе мыса Фиолент, предварительно, взрыв в районе части радио-радиотехнической разведки или части ПВО – они расположены рядом.
В Telegram-каналах сообщают, что в Севастополе машины скорой помощи с включенными сиренами помчались в сторону Фиолента. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Источник Украинской правды сообщило, что взрывы в Севастополе - это совместная операция ГУР и ВМС.
"Продолжается плановая работа ГУР и ВМС", - отметил собеседник.
"Бавовна" в Крыму
Напомним, что Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов. Вблизи Евпатории был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Это подтвердил и Владимир Зеленский.
Стало известно, почему РФ отводит военные корабли от Крыма. Братчук констатировал, что русские рассредоточивают свои корабли, выводят их максимально в море - в сторону Новороссийска.
В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ. Горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.
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