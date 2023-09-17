'Спецоперация ГУР и ВМС': в Севастополе прогремели мощные взрывы и вспыхнул пожар

17 сентября в Крыму прогремело несколько взрывов, после чего вспыхнул пожар.

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В Севастополе прогремели взрывы / коллаж: Главред, фото: Крымский ветер

Вечером 17 сентября стало известно о взрывах во временно оккупированном Севастополе.

В Telegram- канале "Крымский ветер" сообщают, что в районе мыса Фиолент, предварительно, взрыв в районе части радио-радиотехнической разведки или части ПВО – они расположены рядом.

В Telegram-каналах сообщают, что в Севастополе машины скорой помощи с включенными сиренами помчались в сторону Фиолента. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

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Источник Украинской правды сообщило, что взрывы в Севастополе - это совместная операция ГУР и ВМС.

"Продолжается плановая работа ГУР и ВМС", - отметил собеседник.

В Севастополе вероятно попадание в воинскую часть / фото: Крымский ветер

"Бавовна" в Крыму

Напомним, что Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов. Вблизи Евпатории был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Это подтвердил и Владимир Зеленский.

Стало известно, почему РФ отводит военные корабли от Крыма. Братчук констатировал, что русские рассредоточивают свои корабли, выводят их максимально в море - в сторону Новороссийска.

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ. Горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

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