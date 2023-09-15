Без шансов для РФ: в ВС рассказали, чем ударили по кораблям врага в Севастополе

У авиации Воздушных Сил есть два типа крылатых ракет, подчеркнул Николай Олещук.

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БДК Минск подбили в Севастополе / Коллаж: Главред, Фото: t.me/Crimeanwind, defence-ua.com

Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук рассказал подробности недавней атаки на военные цели российских оккупантов в Севастополе.

По его словам, британские и французские журналисты интересуются, каким типом крылатых ракет украинские пилоты отправили БДК Минск и подлодку Ростов-на-Дону "вслед за Москвой" (крейсером Москва, - ред.).

"Докладываю! У авиации Воздушных Сил есть два типа крылатых ракет, которые предоставили партнеры для борьбы с оккупантом. Британские Storm Shadow мы подвешиваем под левое крыло Су-24М, французские Scalp - под правое. Обе ракеты прекрасно работают, без шансов для оккупанта!" – подчеркнул украинский генерал. видео дня

Он уточнил, что под крыльями украинских бомбардировщиков найдется место и для немецкой ракеты Taurus и отметил, что тогда "игру в города" можно будет продолжить еще более эффективно.

Кроме того, Олещук также в очередной раз поблагодарил украинских союзников за вооружение и технику, которая помогает уничтожать агрессора и освобождать наши территории.

Сообщение Н.Олещука / t.me/MykolaOleshchuk

Ранее сообщалось, что в Черном море подбит ракетный корабль РФ. Ракетный корабль РФ Самум был атакован недалеко от входа в Севастопольскую бухту.

Напомним, ранее СМИ рассказали, чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе. Удар по кораблям РФ в Севастополе говорит о высокой организации спецоперации украинской стороной, пишут СМИ.

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