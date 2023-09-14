'Ослепить войска РФ': Свитан рассказал, как ВСУ проводят зачистку в Крыму

Беспилотники были направлены на воинскую часть в Евпатории, поскольку там серьезные системы радиотехнической слежки и склады боеприпасов.

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Свитан рассказал о взрывах в Крыму / коллаж: Главред, фото: Telegram "Крымский ветер", скриншот: видео

Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан отреагировал на очередную "бавовну" в Крыму и рассказал, что сейчас на полуострове происходит зачистка от систем слежения противника.

Свитан в интервью для 24 канала отметил, что в Евпатории расположено одно из подразделений полка российской радиотехнической разведки. Беспилотники были направлены на воинскую часть, поскольку там серьезные системы радиотехнической слежки и склады боеприпасов.

По словам военного эксперта, такие полки и их подразделения разбросаны по всему западному и юго-западному побережью Крыма. Сейчас это первоочередная цель, чтобы "ослепить" российские войска в Крыму, а затем наносить удары - там более 150 военных объектов, включая Крымский мост.

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Он считает, что после того, как будут обучены экипажи и проложены маршруты или уничтожено большее количество средств слежения атак увеличится, а также возрастет их мощность.

Полковник запаса пояснил, что удары сейчас наносятся по "глазам" и "ушам" оккупационных войск, а затем будут серьезные атаки на стационарные объекты, в частности ракетами.

"Сейчас идет, я бы так сказал, зачистка Крыма от систем слежения", - заявил Свитан.

Ведь, добавил военный эксперт, сперва надо "ослепить" противника, чтобы он не мог сбивать ракеты, которых у нас немного. Поэтому нужно обеспечить стопроцентное прохождение и попадание ракеты в точку удара.

"Бавовна" в Крыму

Напомним, что 14 сентября в Евпатории прогремели взрывы. Местные жители сообщают, что атаковали дроны. Они утверждают, что дроны, вероятно, попали в российскую установку ПВО.

В Крыму прогремел мощный взрыв - оккупанты подняли военные вертолеты. Местные сообщили, что взрывы были такой силы, что их слышали жители сразу нескольких сел, расположенных вблизи Перекопска.

Крым атаковали дроны, пропагандисты сообщают о "работе российской ПВО". Глава оккупационной администрации Крыма Аксенову заявил, что силы ПВО якобы сбили два разведывательных беспилотника.

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