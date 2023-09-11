ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

Украина в ходе военной операции у берегов Крыма в Черном море использовала все доступные инструменты, включая спутниковые данные, сказал Андрей Юсов.

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Украина вернула "вышки Бойко", которые войска РФ захватили еще в 2015 году / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Операция у берегов оккупированного агрессором Россией Крыма в Черном море, благодаря которой удалось взять под контроль "вышки Бойко", стала шагом к освобождению полуострова и украинской части Черноморской акватории. В ходе операции использовались, в том числе, и спутниковые данные. Российские оккупационные войска ослабились, а Силы обороны получили дополнительные возможности для усиления. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что во время операции у Крыма в Черном море украинские силы использовали все доступные инструменты, в том числе, спутниковые данные.

"Постоянное присутствие комментировать не будем, чтобы не облегчать работу российским спецслужбам. Восстановление контроля — это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны", - отметил Юсов.

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По его словам, оккупанты РФ использовали так называемые вышки Бойко в качестве наблюдательных пунктов. Враг размещал там средства радиоэлектронной борьбы.

Также представитель военной разведки добавил, что Россия утратила часть своих возможностей, которые позволяли ей наблюдать за ВСУ и наносить удары, а украинские войска, наоборот, обрели такой потенциал. Украина сделала еще один шаг к освобождению Крыма.

"Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные мероприятия. Это очередной шаг для освобождения Крыма и возвращения контроля над акваторией Черного моря", - подчеркнул Андрей Юсов.

Украина вернула контроль над "вышками Бойко"

Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в понедельник, 11 сентября. В Военной разведке уточнили, что Россия использовала энергетические объекты в военных целях – оккупанты размещали там вертолеты и средства РЛС.

Что такое "вышки Бойко"? "Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои. Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - рассказали в ГУР.

Также в разведке подчеркнули, что в ходе одной из фаз военной операции произошел бой между спецподразделениями и российским истребителем Су-30. Украинские военные нанесли урон самолету оккупантов, в результате чего вражеский летчик вынужден был отвести свою боевую машину.

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