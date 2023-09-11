УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

Андрей Ганчук
11 сентября 2023, 16:18 обновлено 11 сентября, 16:28
112
Украина в ходе военной операции у берегов Крыма в Черном море использовала все доступные инструменты, включая спутниковые данные, сказал Андрей Юсов.
Вышки Бойко
Украина вернула "вышки Бойко", которые войска РФ захватили еще в 2015 году / Коллаж: Главред, фото: ГУР

Операция у берегов оккупированного агрессором Россией Крыма в Черном море, благодаря которой удалось взять под контроль "вышки Бойко", стала шагом к освобождению полуострова и украинской части Черноморской акватории. В ходе операции использовались, в том числе, и спутниковые данные. Российские оккупационные войска ослабились, а Силы обороны получили дополнительные возможности для усиления. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Как сообщает LIGA.net, он рассказал о том, что во время операции у Крыма в Черном море украинские силы использовали все доступные инструменты, в том числе, спутниковые данные.

"Постоянное присутствие комментировать не будем, чтобы не облегчать работу российским спецслужбам. Восстановление контроля — это эффективное использование этих объектов, чтобы помогать Силам обороны", - отметил Юсов.

видео дня

По его словам, оккупанты РФ использовали так называемые вышки Бойко в качестве наблюдательных пунктов. Враг размещал там средства радиоэлектронной борьбы.

Также представитель военной разведки добавил, что Россия утратила часть своих возможностей, которые позволяли ей наблюдать за ВСУ и наносить удары, а украинские войска, наоборот, обрели такой потенциал. Украина сделала еще один шаг к освобождению Крыма.

"Если мы анализируем события в Крыму за последние несколько месяцев, то видим активные мероприятия. Это очередной шаг для освобождения Крыма и возвращения контроля над акваторией Черного моря", - подчеркнул Андрей Юсов.

Украина вернула контроль над "вышками Бойко"

Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны в понедельник, 11 сентября. В Военной разведке уточнили, что Россия использовала энергетические объекты в военных целях – оккупанты размещали там вертолеты и средства РЛС.

Что такое "вышки Бойко"?

"Вышки Бойко" – самоподъемные буровые установки "Петр Годованец" и "Независимость". Их приобрели во времена, когда президентом был Виктор Янукович, а Министерство энергетики возглавлял Юрий Бойко, который до недавних пор был соглавой пророссийской фракции ОПЗЖ в Верховной Раде. Агрессор Россия захватила газодобывающие и нефтедобывающие платформы еще в 2015 году, с августа 2023 года за них шли бои.

Британская разведка утверждает, что "вышки Бойко" – платформы стратегического значения: их можно использовать в качестве посадочных площадок для вертолетов, передовых баз, а также размещать на них ракетные системы.

"Уникальную операцию по установлению контроля над "Вышками Бойко" провели силами подразделений ГУР МО Украины, в частности, под контроль были возвращены буровые платформы "Петр Годованец" и "Украина", а также СПБУ "Таврида" и СПБУ "Сиваш", - рассказали в ГУР.

Также в разведке подчеркнули, что в ходе одной из фаз военной операции произошел бой между спецподразделениями и российским истребителем Су-30. Украинские военные нанесли урон самолету оккупантов, в результате чего вражеский летчик вынужден был отвести свою боевую машину.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Черное море вышки Бойко войска России ГУР новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:47 Украина
ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

16:18 Украина
Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

16:09 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:47

ООН хочет "обнулить" часть санкций против РФ: появилась острая реакция Кулебы

16:45

Россия запаниковала из-за неожиданной выходки Армении: в Кремле будут "разбираться"

16:33

Это придумал гений: зачем нужен карман на мужских трусах

16:31

Обалденная закуска для ленивых: быстрый рецепт из лаваша за 3 минутыВидео

16:28

Пограничники зачистили позиции РФ: у Купянска уничтожили россиян и взяли пленныхВидео

Распад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - ЛеоновРаспад ОДКБ подкосит влияние Путина, Россию ждет упадок - Леонов
16:20

ТерОнлифанс на колесах: девушка в Киеве каталась на авто в комендантский час и хвасталась пропуском

16:18

ГУР – о взятии "вышек Бойко": войска РФ ослабились, ВСУ сделали шаг к Крыму

16:09

Когда в Украине существенно похолодает: синоптик назвала даты

15:53

Около 70% россиян хотят сдаться в плен ВСУ: в ГУР объяснили такой рекордный скачок

Реклама
15:49

"Посыпется" ли РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов

15:30

Иран планирует передать РФ ракеты малой и большой дальности – директор Моссада

15:28

Что вы увидели первым: оптическая иллюзия определит, какой вы человек

15:24

Идеальная утренняя зарядка на 9 мин: тренер показала комплекс упражнений на все группы мышцВидео

15:17

Чем вредны синтетические ткани: эти сведения изумят любого

15:07

Контрнаступление, ультиматум Путину и ATACMS: что сказал Зеленский западным СМИ

14:55

Ким Чен Ын выехал на встречу с Путиным в бронепоезде

14:28

Выбили оккупантов РФ и освободили почти 5 кв. км: ВСУ мощно продвинулись на юге

14:26

Самый сексуальный мужчина в мире тайно женился - СМИ

14:15

Контрнаступление осенью не остановится, но будет идти "на ногах": Буданов заявил о проблемахВидео

14:08

Какая страна стала наиболее недооцененным союзником Украинымнение

Реклама
13:39

Лула да Силва дал заднюю: заговорил об аресте Путина в Бразилии

13:32

Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на Луганское направление

13:30

В Украине подскочили цены на важный для борща продукт: что случилось

13:16

Курс валют резко прыгнет до 41 грн за доллар: в Минфине дали прогноз на 2024 год

13:09

Почему нельзя ложиться спать с мокрой головой и чем это опасно

12:41

Греться больше не будет: как почистить компьютер или ноутбук от пыли в домашних условиях

12:41

В РФ путинистку Дубцову на шоу поменяли на Лорак: молчунью-украинку россияне "закидали грязью" в Сети

12:38

Украина взяла под контроль "вышки Бойко" в Черном море: детали операции ГУРВидео

12:11

"Горит все": Буданов рассказал о "чудо-оружии" России на фронте в Украине

12:10

Дедушка легкого поведения: пластика превратила Киркорова в трясущегося старцаВидео

12:07

Мобилизация в России: Путин хочет набрать 420 тысяч человек - британска разведка

11:50

Вот как быстро удалить неприятный запах в холодильнике: об этом знают не все

11:37

Любовь, ню и роботы: Белла Хадид обрилась наголо для модного кампейна

11:30

Помогал РФ готовить удары по ТЭЦ Киева: СБУ поймала "на горячем" предателя из Нацгвардии

11:24

РФ готовится к новому масштабному наступлению: эксперт назвал возможную дату атаки

11:19

Докажи, что умный: тест Струпа от нейропсихологов за секунды покажет уровень вашего интеллекта

11:04

"Россия стреляет себе в ногу": эксперт спрогнозировал, чем кончатся планы Кремля по давлению на Запад через Беларусь

10:39

Оптическая иллюзия для самых внимательных: нужно найти слово "хобби" за 13 секунд

10:25

Деньги для пенсионеров от ООН: в Пенсионном рассказали, будут ли они учитываться при назначении субсидии

10:23

Точилка не нужна: как заточить даже самые тупые ножницы за пару минут

Реклама
09:59

В Киев неожиданно приехала глава МИД Германии: названы ключевые вопросы переговоров

09:48

Закрывать крышку или нет: эксперты рассказали, как правильно смывать унитаз

09:45

Веселые признаки того, что собака вас обожает: делает ли ваш пес это

09:45

Дроны "Шахед" и ракеты X-59: в Воздушных силах поведали, как РФ ночью атаковала Украину

09:32

ВСУ освободили часть Опытного: в Минобороны заявили о продвижении на фронте

09:14

Опальный генерал Суровикин получил новую должность в РФ – ISW

08:50

Под Белгородом прогремела серия взрывов: в РФ скулят, что их атаковали дроны

08:46

Гороскоп на завтра 12 сентября 2023: Тельцам нельзя рисковать, Овнам нужен совет

08:14

В Кривом Роге во второй раз за сутки прогремели взрывы: что известно

08:12

Украинские военные оттеснили оккупантов дальше в районе Работино и Клещиевки – ISW

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять