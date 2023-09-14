ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество

На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям украинских военных.

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В ВСУ сообщили о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что на востоке Украины продолжаются интенсивные бои - за сутки оккупанты более 1000 раз атаковали позиции украинских бойцов.

"В частности, на южном фланге Бахмутского направления, где у нас идет наступательная операция, в направлении Клещиевки, Бахмута, Миньковки и Дубово-Васильевки. Наши защитники идут вперед и заставляют противника с боями отступать", - Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини" подчеркнул, что противник применяет всю номенклатуру своей артиллерии.

На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям ВСУ, 5 раз применяя авиацию. Произошло 13 боевых столкновений, во время которых противник был вынужден отступить.

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Евлаш рассказал, что ВСУ уничтожили: 3 танка, 3 БМП, 1 БТР, 2 "Пионы", два "Града", 7 артустановок Д20 152 мм и 6 Д30, 7 автомобилей и одну РЭБ-станцию "Поле 21", которая препятствовала применению высокоточного оружия на этом участке фронта.

На Лимано-Купянском направлении произошло три боевых столкновения. Противник пытается найти "тонкий" участок фронта. Украинские бойцы ликвидировали 48 оккупантов.

"Время от времени противник ведет такую тактику: он отказывается от боев, а продолжает применять артиллерию десятками тысяч боеприпасов по позициям ВСУ, пытаясь нас таким образом заставить отступить или разрушить оборонительные укрепления", - добавил Евлаш.

Ранее враг пытался пробиться вблизи Новогоровки, сейчас переключается на Серебрянское лесничество, ищет слабые места на Сватовском направлении. По словам представителя ВСУ, враг постоянно маневрирует, перебрасывает силы и подтягивает резервы.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в Минобороны заявили об увольнении Андреевки, но все не так однозначно. Украинские военные закрепляются на занятых позициях. Оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на северном фланге, но им не удается.

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