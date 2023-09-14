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ВСУ дали оккупантам "по зубам" под Купянском, РФ давит на Серебрянское лесничество

Юлия Куришко
14 сентября 2023, 18:55 обновлено 14 сентября, 19:28
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На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям украинских военных.
ВСУ
В ВСУ сообщили о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, 36-я ОМБП

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш сообщил, что на востоке Украины продолжаются интенсивные бои - за сутки оккупанты более 1000 раз атаковали позиции украинских бойцов.

"В частности, на южном фланге Бахмутского направления, где у нас идет наступательная операция, в направлении Клещиевки, Бахмута, Миньковки и Дубово-Васильевки. Наши защитники идут вперед и заставляют противника с боями отступать", - Евлаш в эфире телемарафона "Єдині новини" подчеркнул, что противник применяет всю номенклатуру своей артиллерии.

На Бахмутском направлении противник 536 раз открывал огонь по позициям ВСУ, 5 раз применяя авиацию. Произошло 13 боевых столкновений, во время которых противник был вынужден отступить.

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Евлаш рассказал, что ВСУ уничтожили: 3 танка, 3 БМП, 1 БТР, 2 "Пионы", два "Града", 7 артустановок Д20 152 мм и 6 Д30, 7 автомобилей и одну РЭБ-станцию "Поле 21", которая препятствовала применению высокоточного оружия на этом участке фронта.

На Лимано-Купянском направлении произошло три боевых столкновения. Противник пытается найти "тонкий" участок фронта. Украинские бойцы ликвидировали 48 оккупантов.

"Время от времени противник ведет такую тактику: он отказывается от боев, а продолжает применять артиллерию десятками тысяч боеприпасов по позициям ВСУ, пытаясь нас таким образом заставить отступить или разрушить оборонительные укрепления", - добавил Евлаш.

Ранее враг пытался пробиться вблизи Новогоровки, сейчас переключается на Серебрянское лесничество, ищет слабые места на Сватовском направлении. По словам представителя ВСУ, враг постоянно маневрирует, перебрасывает силы и подтягивает резервы.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что в Минобороны заявили об увольнении Андреевки, но все не так однозначно. Украинские военные закрепляются на занятых позициях. Оккупанты пытаются отбить утраченные позиции на северном фланге, но им не удается.

ВСУ раскрыли ситуацию на Херсонщине. Силы обороны Украины работают над тем, чтобы уменьшить количество вражеских обстрелов Правобережья Херсонской области, рассказала Наталья Гуменюк.

Жданов спрогнозировал успехи ВСУ на осень. Защитникам Украины не обязательно потребуется штурмовать крупные города, например, Мелитополь. Его можно будет обойти и рассечь российскую группировку.

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