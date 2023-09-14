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"Пытался сбить": российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету

Юлия Куришко
14 сентября 2023, 15:50 обновлено 14 сентября, 15:58
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Самолет находился в международном воздушном пространстве, когда с ним вступили во взаимодействие два российских истребителя Су-27.
'Пытался сбить': российский пилот выпустил две ракеты по британскому самолету
Россия едва не сбила британский самолет / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Википедия

Российский пилот в прошлом году хотел сбить самолет-разведчик Королевских ВВС Британии над Черным морем и выпустил две ракеты.

Как сообщает BBC со ссылкой на три источника в оборонительных кругах Запада сообщило, что самолет Королевских ВВС RC-135 Rivet Joint с экипажем до 30 человек 29 сентября прошлого года выполнял миссию наблюдения над Черным морем. Он находился в международном воздушном пространстве, когда с ним вступили во взаимодействие два российских истребителя Су-27.

"Когда два российских Су-27 приблизились к британскому самолету, они получили сообщение от диспетчера наземной станции. Один западный источник сообщил, что слова, которые они услышали, были такими: "У вас есть цель". Этот неоднозначный язык один из российских пилотов воспринял как разрешение запустить ракеты", - говорится в материале издания.

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Источники BBC сообщили, что такие свободные формулировки свидетельствуют о высокой степени непрофессионализма фигурантов этого инцидента. К примеру, пилоты НАТО очень четко выражаются, спрашивая и получая разрешение открыть огонь.

Услышав команду, российский пилот выпустил ракету "воздух-воздух", которая успешно запустилась, но не смогла навестись на цель. Источники сообщили, что тогда между двумя российскими пилотами возникла ссора.

Пилот второго Су-27 не считал, что им дали разрешение стрелять. По словам источников, он ругался на своего коллегу, фактически спрашивая его, думает ли он, что делает.

Несмотря на это, первый пилот все же выпустил еще одну ракету. Источники отметили, что вторая ракета просто упала, что означает, что оружие либо было неисправно, либо запуск был прерван.

Напомним, что РФ изменила тактику атак и массово бьет дронами каждую ночь с разных направлений. Оккупанты для каждой атаки используют примерно одинаковое количество дронов. При этом они изменили тактику запусков БПЛА.

Полковник назвал ракеты, которые Иран может передать РФ. Иран может передать ракеты с дальностью поражения до 2 тысяч километров. Боевая часть таких ракет весит до тонны. Известно, что Иран имеет на вооружении три класса ракет.

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