'РФ применяет свою тактику': на Купянском направлении приостановились бои

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что за минувшие сутки на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения.
В эфире "Радио Свобода" он объяснил, что такое иногда бывает - когда противник начинает применять свою тактику.
"Вероятно, это связано с тем, что он раньше очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов", - подчеркнул Евлаш.видео дня
Ситуация на фронте
Напомним, что ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. На Бахмутском направлении и достигнуты успехи вблизи Клещиевки и Андреевки. Известно, что на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.
Разведка Британии сообщила, что РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала. Части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте.
Россия готовит штурм на Купянском направлении та хочет задействовать новых солдат. ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, которые не имеют опыта.
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