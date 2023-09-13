'РФ применяет свою тактику': на Купянском направлении приостановились бои

В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения.

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На Купянском направлении затишье / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, скриншот: видео

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что за минувшие сутки на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения.

В эфире "Радио Свобода" он объяснил, что такое иногда бывает - когда противник начинает применять свою тактику.

"Вероятно, это связано с тем, что он раньше очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов", - подчеркнул Евлаш. видео дня

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. На Бахмутском направлении и достигнуты успехи вблизи Клещиевки и Андреевки. Известно, что на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.

Разведка Британии сообщила, что РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала. Части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте.

Россия готовит штурм на Купянском направлении та хочет задействовать новых солдат. ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, которые не имеют опыта.

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