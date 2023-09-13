УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"РФ применяет свою тактику": на Купянском направлении приостановились бои

Юлия Куришко
13 сентября 2023, 16:59 обновлено 13 сентября, 17:27
301
В ВСУ сообщили, что на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения.
'РФ применяет свою тактику': на Купянском направлении приостановились бои
На Купянском направлении затишье / коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, скриншот: видео

Руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что за минувшие сутки на Купянском направлении за сутки не было ни одного боевого столкновения.

В эфире "Радио Свобода" он объяснил, что такое иногда бывает - когда противник начинает применять свою тактику.

"Вероятно, это связано с тем, что он раньше очень хорошо получил по зубам вблизи Новоегоровки и других населенных пунктов", - подчеркнул Евлаш.

видео дня

Ситуация на фронте

Напомним, что ВСУ за неделю освободили 2 кв. километра на Бахмутском направлении. На Бахмутском направлении и достигнуты успехи вблизи Клещиевки и Андреевки. Известно, что на Таврическом направлении получили в общей сложности 4,8 квадратных километра.

Разведка Британии сообщила, что РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала. Части были отправлены в бой раньше срока потому, что Россия продолжает испытывать чрезмерную нагрузку на фронте.

Россия готовит штурм на Купянском направлении та хочет задействовать новых солдат. ВСУ отслеживают, что у россиян не хватает кадров, поскольку "эти штурмовые отряды формируются даже из представителей тыловых подразделений, которые не имеют опыта.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине ВСУ линия фронта
Реклама

Главное за день

"Демилитаризация ЧФ": в ОП назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе

"Демилитаризация ЧФ": в ОП назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе

17:46 Украина
"РФ применяет свою тактику": на Купянском направлении приостановились бои

"РФ применяет свою тактику": на Купянском направлении приостановились бои

16:59 Украина
ПВО РФ "выкололи глаза": чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе

ПВО РФ "выкололи глаза": чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе

16:54 Украина
Все главные новости

Последние новости

17:50

2 самые сильные молитвы о здравии: к кому обращаться с просьбой об исцелении

17:46

"Демилитаризация ЧФ": в ОП назвали цель ударов по кораблям РФ в Севастополе

17:44

Почему макдональдс такой вкусный: Холоденко рассказала психологический секрет

17:25

Полетела головой вперед: с Анной Тринчер случился конфуз на концерте

17:00

Серьезная опасность для четырехлапого: какую воду лучше наливать коту

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходитПольша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит
16:59

"РФ применяет свою тактику": на Купянском направлении приостановились бои

16:54

ПВО РФ "выкололи глаза": чем и как ударили по кораблям оккупантов в Севастополе

16:44

В Раде зарегистрирован законопроект, которым изымают "военный" НДФЛ у громад: АГУ требует встречи с президентом актуально

16:33

РФ изменила тактику ударов дронами: в ВСУ назвали приоритетные цели оккупантов

Реклама
16:27

Врач наконец разрешил спор о том, принимать ли душ утром или вечером

16:19

Россия в обход санкций производит вдвое больше ракет, чем до 2022 года - NYT

16:12

Повлияет ли оружие КНДР в руках оккупантов на ход войны: в ГУР ответилиВидео

16:09

Игар Тышкевич. Последствия ракетной атаки на СевастопольВидеоблоги

16:08

4 запрета уберегут от неприятностей 15 сентября: приметы дня

16:05

С огнем в сердце вместе к победе: украинский бренд коньяка "Довбуш Карпатский" поддерживает воинов ВСУ реклама

16:04

"Путин просто сошел с ума": Вайкуле объяснила, почему диктатор решился напасть на Украину

15:50

Удары РФ по портам Украины: в Румынии нашли новые обломки рухнувшего дрона

15:48

Кличко и известные активисты создали комиссию по отбору главы антикоррупционного департамента КГГА

15:17

Украину будет заливать дождями: синоптик назвала даты похолодания

15:13

Встреча Ким Чен Ына и Путина "поможет" Украине получить ATACMS - республиканецВидео

Реклама
15:12

Почему вредно запивать еду: как безобидная привычка вредит здоровью

15:12

Девушка постоянно наносит йод на голову: что происходит с ее волосами

15:08

"Первый в списке": Буданов поступает в аспирантуру "Острожской академии"

15:08

Дети диктатора Ким Чен Ына: как они выглядят и что о них известноВидео

15:04

Взялся за Пипу: Арестович написал в ГБР заявление на нардепку, которая во Львове скандалила из-за цоя

14:50

Взрыв разнес рубку, много "200-х": в Сети раскрыли детали удара по БДК Минск

14:39

Как можно использовать прокисшее молоко: вкусные и быстрые рецепты

14:34

Звезда "Голос.Дети" и девушка, которая живет у линии фронта: подробности 2 выпуска Голосу країни-13

14:32

Яркая Мишина обрадовала поклонников свежим фото

14:19

Почему в Египте дома без крыш: удивительное и странное зрелище

14:13

Принц Гарри встал перед украинцем на колени

13:53

Самолет Верки Сердючки попал в опасную ситуацию

13:45

Назвал Украину "сборищем зла": Ким Чен Ын сделал первое заявление после встречи с ПутинымВидео

13:30

Захарова эпично опозорилась нелепыми угрозами Украине за удары по Крымскому мосту

13:18

Известная украинская актриса планирует вступить в ВСУ и уйти на фронт

13:13

Стоит копейки, польза – бесценна: можно ли постоянно мыться дегтярным мылом

13:13

Что называют винегретом - это вовсе не салат: Клопотенко удивил ответом

12:59

Почему "Вітаю!" – это не только поздравление: Авраменко указал на интересную деталь

12:54

Удары по БДК и подлодке оккупантов: новые детали мощных взрывов в Севастополе

12:32

Сделал серию инъекций: всплыли неожиданные детали исчезновения врача Кадырова

Реклама
12:15

Зачем кошки приносят мышей в дом: 3 причины "странного" поведения животного

12:01

Ани Лорак впервые отреагировала на смерть украинца

11:53

"Атака продолжалась более 4 часов": в ВСУ раскрыли цели врага в Одесской области

11:52

Удар по заводу Севастополя: в ВС ВСУ поблагодарили пилотов и заинтриговали заявлением

11:43

Favbet Foundation передал внедорожник одному из управлений Главнокомандующего ВСУ

11:36

Квашеная капуста, которой нельзя наесться: рецепт от Евгения Клопотенко

11:19

"Это случится совсем скоро": астрологи назвали дату, когда изменится все для Украины

11:07

СБУ тремя дронами взорвала "избирательный участок" оккупантов на ЗапорожьеВидео

10:49

Массированный дроновый удар по Одесчине: 7 человек пострадали, есть разрушенияФотоВидео

10:44

РФ перебросила на Луганск новую армию раньше, чем планировала - разведка Британии

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять