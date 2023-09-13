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ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери

Юлия Куришко
13 сентября 2023, 09:58 обновлено 13 сентября, 10:11
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За минувшие сутки враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов по линии фронта.
ВСУ продвигаются на Донетчине и Запорожской области: оккупанты несут потери
ВСУ продвигаются на Мелитопольском направлении / коллаж: Главред, фото: 36 ОБрМП, 95-я отдельная десантно-штурмовая бригада

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что ВСУ имеют определенные успехи в районе Клещиевки Донецкой области и в районе Работиного в Запорожской области.

В утренней сводке Генштаба говорится, что атаки российских войск в районах Новомихайловки Донецкой области и южнее Новодаровки Запорожской области обернулись для оккупантов значительными потерями.

"Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательной операции на Мелитопольском направлении и наступательных действий на Бахмутском направлении, уничтожают врага, шаг за шагом освобождают временно оккупированные территории, закрепляются на достигнутых рубежах", - говорится в заметке.

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Известно, что за прошедшие сутки произошло 34 боевых столкновений. Враг нанес 7 ракетных и 35 авиационных ударов, совершил более 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня как по позициям наших войск, так и по гражданским объектам нашего государства.

Ситуация на фронте

  • Под артиллерийским огнем оказались более 45 населенных пунктов Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.
  • На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает удерживать группировку войск прикрытия государственной границы, проводит активную диверсионную деятельность в приграничных районах.
  • В районе ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском, Лиманском и бахмутском направлениях противник не оставляет попыток прорвать оборону Вооруженных Сил Украины возле Орехово-Васильевки.
  • В районе ответственности ОСУВ "Таврия" наши защитники стойко держат оборону неподалеку Авдеевки и Марьинки, где за прошедшие сутки противник совершил более 20 неудачных попыток вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.
  • В районе ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении силы обороны продолжают контрбатарейную борьбу, уничтожая логистику, места дислокации и огневые позиции вражеских подразделений.

Напомним, что ночью РФ атаковала Одесскую область. Ночью 13 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Одесской области. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району.

ВСУ могут начать освобождение Донецка. Вооруженные силы Украины готовы начать операцию по освобождению города. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан.

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война в Украине Генштаб ВСУ контрнаступление ВСУ
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