Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Три человека в тяжелом и три - в средней тяжести состоянии доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь.

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Прошлой ночью в Одесской области гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Ночью 13 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Одесской области. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. Прогремели взрывы, были попадания.

Как сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер, зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Вспыхнул пожар.

"Известно о шести пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и три - в средней тяжести состоянии доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - написал он.

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Атаки дронов на Одесскую область

Ночью 6 сентября российские оккупанты в течение почти трех часов атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек.

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.

Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

3 сентября РФ ударила дронами "Шахед" по Одесской области. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

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