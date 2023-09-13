Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Ночью 13 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Одесской области. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. Прогремели взрывы, были попадания.
Как сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер, зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Вспыхнул пожар.
"Известно о шести пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и три - в средней тяжести состоянии доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - написал он.
Атаки дронов на Одесскую область
Ночью 6 сентября российские оккупанты в течение почти трех часов атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек.
В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.
Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.
3 сентября РФ ударила дронами "Шахед" по Одесской области. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.
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