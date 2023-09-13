УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Анна Ярославская
13 сентября 2023, 06:33 обновлено 13 сентября, 06:38
404
Три человека в тяжелом и три - в средней тяжести состоянии доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь.
Дрон, взрыв
Прошлой ночью в Одесской области гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: militarytimes.com, depositphotos.com/ua

Ночью 13 августа российские оккупанты в очередной раз атаковали юг Одесской области. Несколько групп ударных дронов было направлено по Измаильскому району. Прогремели взрывы, были попадания.

Как сообщил в Telegram глава Одесской ОГА Олег Кипер, зафиксированы повреждения припортовой и другой гражданской инфраструктуры. Вспыхнул пожар.

"Известно о шести пострадавших гражданских лицах. Три человека в тяжелом и три - в средней тяжести состоянии доставлены в больницу, им предоставляется вся необходимая помощь", - написал он.

видео дня

Атаки дронов на Одесскую область

Ночью 6 сентября российские оккупанты в течение почти трех часов атаковали дронами-камикадзе "Шахед" Одесскую область. В результате атаки погиб человек.

В ночь на 4 сентября в Одесской области была объявлена воздушная тревога. Регион был атакован российскими ударными БПЛА.

Массированная ночная атака дронов Shahed-136 была направлена по гражданской инфраструктуре Подунавья. 17 дронов были сбиты силами противовоздушной обороны.

3 сентября РФ ударила дронами "Шахед" по Одесской области. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине дроны Одесская область новости Украины война России и Украины
Реклама

Главное за день

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ

07:06 Украина
Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:33 Украина
"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

02:00 Украина
Все главные новости

Последние новости

07:06

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ

07:00

Чем особенный сегодняшний день: 13 сентября

06:33

Ночью РФ атаковала Одесскую область: повреждена портовая инфраструктура, 6 пострадавших

06:22

Когда будут баллистические и крылатые ракеты в Украинемнение

05:51

Заморозка войны в Украине обернется ядерным конфликтом - СотникВидео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

05:35

Не будет денег и накроет черная полоса: что нельзя делать 14 сентября

05:18

Какими дровами нельзя топить печь и камин, чтобы не забить дымоход

04:40

Как правильно назвать на украинским простынь: Авраменко дал ответ

04:10

Экс-жена Кличко в джинсовом мини показала, откуда взялись дети мэра КиеваВидео

Реклама
03:40

"Готовы переобуться": эксперт раскрыл план Кремля, когда ВСУ дойдут до Крыма

03:03

Как понять, что надо чистить бойлер: 6 признаков скорой поломки

02:30

"Мир ждет большая ядерная война с РФ": публицист описал наихудший сценарийВидео

02:00

"Санкции на пользу": у Зеленского потроллили массовый "самолетопад" в РФ

01:35

Именины 13 сентября: кто в этот день празднует День ангела

01:25

Именины 14 сентября: у кого сегодня праздник в календаре

12 сентября, вторник
23:56

"Наняли чистить туалеты и мыть полы": у Бритни Спирс новый бойфренд

23:55

Оптическая иллюзия для уникумов: нужно найти тигра в лесу за 9 секунд

23:14

Уроженец Запорожья Гоша Куценко развлекает оккупантов на Донбассе

23:08

Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерьюВидео

22:59

"Есть положительная динамика": ВСУ могут начать освобождение Донецка - Свитан

Реклама
22:44

Каши, от которых можно заболеть: диетолог назвала "вредителей"

22:37

Украину накрыла почти 7-бальная магнитная буря: когда закончится шторм

22:28

Популярного российского блогера отправят на фронт убивать

22:11

Пугачева и Галкин отказались давать интервью украинской ведущей - она ответила

21:59

Уклонисты понервничают: в Украине проверят все решения о непригодности к службе

21:42

Польша и Украина поссорились из-за зерна: что на самом деле происходит

21:40

Забудьте про селедку: вот какой закуской сейчас удивляют гостейВидео

20:58

Почему 13 сентября с подарками могут прийти болезни: приметы и запреты

20:52

ВСУ имеют успех в районе Клещиевки: в Генштабе рассказали о продвижении защитников

20:12

Мобилизация в России: в ГУР рассказали, когда новая орда появится на фронте

19:53

Вся Украина будет плавать: на страну надвигается мощное похолодание

19:44

Путин опозорился псевдоисторической ересью: перепутал Троцкого с политиком-немцем

19:26

Виталий Портников. Главное из выступления Путина во ВладивостокеВидеоблоги

19:21

"Это должно быть озвучено": конкурс "Мисс Украина" попал в скандал за связи с РФ

19:14

"На москвичей полетят Томагавки": Сотник рассказал о войне на территории РФВидео

19:13

Мощные взрывы прямо во время застолья: в Энергодаре "откобзонили" офицеров РФ

19:10

Новая трагедия России и абьюз Европымнение

19:09

Вот почему надо чистить новую одежду: женщина шокировала сеть находкой в магазине

18:41

Россиян "посылают на убой": ВСУ отражают "мясные штурмы" РФ под Купянском

18:32

В ВСУ рассказали, как оккупанты помогают Украине освобождать территории

Реклама
18:22

Отношения России и Армении обостряются: эксперт объяснил, чем это грозит Путину

17:50

Муж лежит на диване и раздражает: Дмитрий Карпачёв объяснил, что с этим делать

17:33

Шмыгаль пригрозил Польше жесткой ответкой в случае блокирования украинского зерна

17:29

Команда Формулы-1 впервые в истории подписала украинца

17:25

Линию обороны оккупантов могут прорвать: ВСУ - о том, как россияне пытаются помешать

17:23

Как раньше назывался Бердянск, Запорожье, Одесса: малоизвестная история названий

17:05

Как привлечь свою любовь: 5 талисманов для быстрого замужества

16:57

Каких животных 12 сентября стоит остерегаться: важные приметы и запреты дня

16:48

В Крыму начали снимать гербы РФ с военкоматов: известно две версии

16:45

"РФ тонет": у Зеленского ответили на новые бредни Путина насчет войны в Украине

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять