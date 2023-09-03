РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом – Братчук

Россия перед важными для нее международными встречами всегда старается создать "соответствующий информационный фон".

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РФ намеренно ударила по Одесчине перед встречей Путина с Эрдоганом / коллаж: Главред, фото: скрин, ГСЧС Украины в Одесской области

Страна-агрессор Россия в ночь на воскресенье, 3 сентября, ударила дронами "Шахед" по Одесской области. Захватчики атаковали инфраструктуру региона, в частности, Ренийский район, где расположены порты на Дунае.

Такая атака не зря произошла именно перед встречей российского диктатора Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, заявил спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук в эфире телемарафона. По его словам, Путин таким образом хочет создать "соответствующий информационный фон" для этой встречи.

Также Братчук отметил, что такая террористическая атака – это яркий ответ России на предложения со стороны ООН и некоторых политиков о том, что "нужно идти на уступки России и сотрудничать с ней в рамках зернового соглашения".

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"Соответствующий информационный фон Российская Федерация всегда пытается создать перед важным международными встречами. Можно связать два события: сегодняшнюю атаку на Одесской регион, на портовую инфраструктуру Дунайского кластера, и то, что состоится 4 сентября в РФ встреча господина Эрдогана с "бункерным дедом". Всё-таки надеюсь, что эта "зерновая" сделка будет в новом формате и без участия РФ, потому что мы видим, что с ними работать не то что невозможно, а это агрессор, террорист, и надо их поставить на место", – резюмировал Братчук.

Война в Украине

Напомним, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". В ночь на воскресенье, 3 сентября, российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесской области, в результате есть пострадавшие. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

В американском Институте изучения войны (ISW) отмечают, что ВСУ прорываются вперед на Запорожье. В Запорожской области подразделения Вооруженных сил Украины продолжают контрнаступательные действия на Мелитопольском направлении. В то же время продвижение ВСУ замедляется из-за дополнительных российских бетонных укреплений и плотных минных полей.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что ВСУ подступают ко 2-й линии обороны россиян. Оккупанты 60% времени и ресурсов потратили на оборудование первой линии обороны, которую прорвали ВСУ. Вторая и третья линия обороны захватчиков слабее.

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