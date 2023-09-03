"Недостаточно систем ПВО": в ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ

Воздушные силы готовятся к усилению атак. Сегодня мы имеем такое многообразие средств ПВО, которого нет во всем мире, но для полной защиты этого мало.

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В ВСУ предупредили о возможных массированных атаках РФ по Украине/ коллаж: Главред, фото: armyinform.com.ua, Telegram

Воздушные силы ВСУ продолжают усиливать защиту накануне возможных осенних обстрелов со стороны российских оккупантов. У страны-агрессора России уже нет такого запаса ракет, который она имела ранее, однако захватчики тем временем увеличивают производство дронов, чтобы усиливать свои атаки с их помощью.

Об этом рассказал спикер воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона. Он отметил, что все силы обороны укрепляют свою противовоздушную оборону. По его словам, системы ПВО малого радиуса действия не могут уничтожать воздушные цели на больших дистанциях, но если таких систем будет больше, то и результат будет лучшим.

Игнат отметил, что РФ сейчас делает ставку на дроны, потому что запасы ракет иссякают. Именно поэтому страна-агрессор увеличила производство беспилотников. Украине нужно быть готовой к атакам дронами.

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"Украинцы готовы, думаю, энергетики подготовились к негативным сценариям и противовоздушная оборона безусловно. Год назад у нас вообще не было западных средств среднего радиуса действия. Только осенью у нас появились первые NASAMS и IRIS в очень ограниченном количестве. Если посмотреть, сегодня мы имеем такое разнообразие средств ПВО, которого нет во всем мире", – отметил Игнат.

Он подчеркнул, что системы ПВО, которые нам предоставил Запад, дополняют советские С-300 и Бук, которые также достаточно эффективно работают. Однако представитель Воздушных сил отметил, что даже такого количества недостаточно для полной защиты страны.

"Весь этот винегрет работает и приносит результат. Только вопрос в том, что этого недостаточно, страна большая и приходится локально организовывать ПВО, защищая объекты, города и стратегические объекты", – пояснил Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, система противовоздушной обороны может быть дополнена истребителями F-16. По его словам, такие истребители прикрывали бы с воздуха и могли бы перехватывать еще на подступах цели, которые по нашей территории запускает противник.

Удары дронами по Украине

Ночью 30 августа РФ атаковала дронами объект инфраструктуры на Житомирщине, вспыхнул пожар. Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. Жертв и пострадавших нет.

Также в ночь на воскресенье, 3 сентября, РФ ударила десятками дронов по югу Одесской области, есть раненые и "прилеты". Российские оккупационные войска нанесли удар по гражданской инфраструктуре Подунавья в Одесский области. Массированная дроновая атака продолжалась более 3,5 часов.

Ранее в Воздушных силах ВСУ сказали, как РФ может обстреливать Украину осенью и зимой. Российские захватчики могут чаще атаковать территорию Украины дронами-камикадзе "Шахед", потому что их дешевле изготавливать, отметил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

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